Le gouvernement Ford veut étendre davantage les pouvoirs des maires de Toronto et d’Ottawa

Le gouvernement ontarien veut accroître davantage les pouvoirs des maires de Toronto et d'Ottawa et revoir le système des administrations régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York pour éliminer le chevauchement des services.

Avant les élections municipales, la province avait déjà accordé des pouvoirs supplémentaires aux maires d’Ottawa et de Toronto, pour qu’ils puissent faire avancer certains de ses dossiers prioritaires, particulièrement la construction de logements.

Un projet de loi déposé mercredi va encore plus loin et permettrait aux maires des deux villes de faire adopter des règlements liés à ces dossiers prioritaires avec l’appui de plus du tiers des conseillers.

Le gouvernement veut aussi nommer des facilitateurs chargés d’évaluer six administrations régionales du sud de la province et la répartition des pouvoirs entre celles-ci et les municipalités qui en font partie.

Le mandat des présidents des régions du Niagara, de Peel et de York serait aussi renouvelé.

Le gouvernement Ford s’est fixé un objectif de 1,5 million de nouveaux logements en 10 ans et tente d’éliminer ce qu'il perçoit comme des obstacles à la construction domiciliaire.

Un autre projet de loi déposé précédemment pourrait geler, réduire ou éliminer, selon le cas, les frais payés par les promoteurs immobiliers.

Les municipalités craignent toutefois de se retrouver à court d’argent pour offrir les services publics et les infrastructures qui seront nécessaires dans ces nouveaux quartiers.