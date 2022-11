Une autre tempête hivernale pour l’Est-du-Québec dès mercredi soir

D'abord sur la Côte-Nord, en Minganie ainsi que dans les secteurs de Natashquan, d'Anticosti, de Chevery et de Blanc-Sablon, Environnement Canada prévoit des conditions hivernales dangereuses. Cette région pourrait recevoir de 15 à 20 centimètres de neige jusqu'à jeudi soir, le tout mélangé à de forts vents.

De l'autre côté du fleuve, en Gaspésie, dans les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts, de Grande-Vallée, des parcs nationaux de Forillon et de la Gaspésie, de Percé, de Gaspé et de Murdochville, de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus dès mercredi après-midi et seront accompagnés de forts vents. La tempête devrait se poursuivre jusqu'à jeudi après-midi.

Pour les environs de New Carlisle et de Chandler, ce sont de 10 à 15 centimètres de neige qui devraient tomber sur le territoire de mercredi après-midi à jeudi. Environnement Canada prévient que la neige devrait fondre dans ces secteurs au cours de la nuit puisque la température passera au-dessus du point de congélation.

De 15 à 20 centimètres d'accumulations de neige sont prévus dans les secteurs de Restigouche, de Bonaventure, d'Amqui, de la vallée de la Matapédia et du Témiscouata.

Pour le reste du Bas-Saint-Laurent, soit les secteurs de Rimouski, de Matane et de Mont-Joli, il n'y a pas d'avertissement de tempête hivernale, mais un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour ces secteurs qui pourraient recevoir de 10 à 15 centimètres de neige.