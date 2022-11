Le plus faible nombre de cas confirmés de COVID-19 depuis la mi-juin dans la région

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a comptabilisé le plus faible nombre hebdomadaire de nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire depuis la mi-juin.

Du 9 au 15 novembre, il y a eu 193 cas parmi les groupes prioritaires qui ont accès aux tests PCR. Il faut remonter au bilan du 14 juin pour trouver un nombre inférieur, soit 130 cas.

Le nombre de cas oscille entre 200 et 250 depuis la fin du mois d'août, avec un minimum de 194 cas dans la première semaine de septembre.

Ces données sont comprises dans la mise à jour hebdomadaire de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiée mercredi.

Deux nouveaux décès

Deux décès se sont ajoutés au bilan, mais ils remontent à la semaine précédente. Il s’agit de deux personnes qui demeuraient dans une résidence privée pour aînés (RPA).

Le total s’élève maintenant à 532 décès depuis le début de la pandémie en mars 2020, soit 229 en 2020, 62 en 2021 et 241 en 2022 .

Une hausse est observée du côté des hospitalisations liées à la COVID-19, alors qu’il y en avait 54 mardi dans les hôpitaux de la région contre 47 une semaine plus tôt. Deux patients sont soignés aux soins intensifs.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’a pas publié de bilan hebdomadaire mercredi.

Les données du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquent toutefois que le nombre de cas dans le CHSLD le plus touché est à la hausse. Le CHSLD Jacques-Cartier, à Chicoutimi, compte désormais 21 cas confirmés chez les résidents, ce qui est une augmentation de six cas par rapport à la veille.

Le CHSLD Saint-François, à Chicoutimi, présente une augmentation de cinq patients infectés en 24 heures pour un total de 12. Un autre CHSLD compte neuf cas.

Du côté des RPA , des cas actifs sont rapportés dans seulement deux résidences au Saguenay-Lac-Saint-Jean.