Whitehorse présente son plan d’immobilisation 2023-2026 avec des investissements de 58 M$

La mairesse de Whitehorse a présenté son plan d'immobilisation dans lequel elle propose des dépenses égalant 58 millions de dollars au cours des quatre prochaines années notamment pour l’acquisition de nouveaux équipements de déneigement et pour l’amélioration des transports et des infrastructures.

Ce plan vise à concilier les besoins d’une population grandissante tout en prenant des décisions qui sont raisonnables et durables , a expliqué la mairesse, Laura Cabott, lors de sa rencontre avec le conseil municipal, lundi.

Au cours des quatre prochaines années, la Ville se concentrera sur l’entretien et le remplacement d’infrastructures qui sont vieillissantes tout en améliorant considérablement les services offerts par la Ville , dit-elle.

Près de 4 millions de dollars serviront à acheter de nouveaux équipements pour les opérations de déneigement, dont deux nouvelles niveleuses avec des lames pour retirer la neige des routes, deux camions à benne basculante et deux chargeuses.

L'hiver 2021-2022 a vu tomber une quantité record de neige sur Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La Ville souhaite également agrandir les installations de stockage de la neige, au nord de Whitehorse, dans la zone industrielle Kulan.

Whitehorse a observé une quantité extraordinaire de neige au cours des deux dernières saisons avec 52 % au-dessus de la moyenne historique des précipitations pour la saison 2020-2021 et une hausse de 88 % pour la saison 2021-2022. Nous nous attendons à ce que cette tendance continue , peut-on lire dans la présentation du plan d'immobilisation.

Le plan prévoit aussi une enveloppe pour un nouvel Handibus et un abribus accessible et comportant des sièges pour se reposer. Pour améliorer le transport actif , un montant de 2 millions de dollars servira à améliorer la Chilkoot Way et 350 000 dollars sont alloués pour redessiner l’intersection achalandée des rues Range et Two Mile Hill afin de la rendre sécuritaire pour tout type de transport.

Des investissements pour les infrastructures

Un total de 22 millions de dollars, soit plus du tiers des investissements proposés dans le plan, permettra de financer le projet de reconstruction du quartier Hillcrest où la majorité des systèmes d’eau, des égouts et des routes ont atteint leur limite de vie et doivent être remplacés.

Une part du budget sera aussi consacré à l’entretien et à la réparation des édifices publics et la mairesse propose un projet pour renommer certains édifices appartenant à la Ville afin d'incorporer plus de noms en tutchone du sud dans le paysage urbain.

La mairesse Laura Cabott souhaite obtenir l’avis des résidents de Whitehorse sur le plan proposé. Une assemblée publique se tiendra le 28 novembre à cet effet. Le conseil municipal votera quant à lui sur le plan d'immobilisation au cours du prochain mois.

Avec les informations de Mike Rudyk