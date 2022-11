Délai de déplacement d’un corps dans un CHSLD : le CIUSSS MCQ déplore la situation

Ce n’est pas représentatif de ce qui se passe habituellement , assure la directrice responsable des CHSLD au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Stéphanie Despins.

Denis Charlebois avait 24 h pour déménager les effets de sa mère après son décès. Lorsqu’il s’est rendu à l’établissement lundi, le corps de sa mère se trouvait toujours dans la chambre, parce qu’aucun médecin n’avait pu confirmer officiellement le décès.

« Cette situation-là n’est pas représentative des pratiques habituelles. Vous savez, notre personnel est très engagé, très dévoué envers les résidents et leurs familles. » — Une citation de Stéphanie Despins, directrice responsable des CHSLD au CIUSSS MCQ

Le CIUSSS MCQ reconnaît qu’elle aurait pu mieux communiquer avec les proches de la dame. Dans nos processus, on aurait pu avoir un meilleur arrimage avec la famille et peut-être l’aviser du moment où le constat de décès a été complété pour qu’il puisse venir à ce moment-là [...] pour libérer la chambre , a expliqué Stéphanie Despins en entrevue à l’émission En direct.

L’absence de pièce où le corps aurait pu être déplacé en attendant la visite du médecin au CHSLD Louis-Denoncourt explique notamment pourquoi la dame est restée si longtemps dans la chambre.

On n’a pas nécessairement de morgues dans l’ensemble de nos établissements, a déclaré la directrice responsable des CHSLD. Quand on a des chambres de libres ou des lieux où on pourrait mettre la dépouille, à ce moment-là, on peut le faire sans problème.

Mme Despins ajoute que l’objectif est toujours que le constat de décès soit complété le plus rapidement possible .

Une piste de solution

Le CIUSSS MCQ compte faire un rappel à son personnel au sujet des valeurs véhiculées par l’organisation, telles que l’humanisme et la bienveillance.

Cet événement-là va nous permettre de revoir notre processus par rapport à cela et être capable de l’améliorer pour éviter que ça se reproduise.

Stéphanie Despins affirme aussi qu’un projet, qui vient de redémarrer après avoir été mis sur pause en raison de la pandémie, devrait contribuer à améliorer la situation.

Des constats de décès pourront être faits à distance par les médecins, en présence d’une infirmière sur place.

On pense que ce projet-là va permettre de diminuer les délais qui pourraient être occasionnés dans des situations où, par exemple, le décès survient en fin de soirée ou pendant la nuit , a-t-elle expliqué.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission En direct