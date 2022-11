Avec la neige vient la course contre la montre pour poser les pneus d’hiver

Qui dit neige dit aussi la course contre la montre pour la pose des pneus d’hiver sur les véhicules.

Les garagistes en ont plein les bras en cette période de l’année. Les rendez-vous se succèdent et le temps d’attente pour les clients peut aller jusqu’à de deux à trois semaines.

La première tempête de la saison devrait déverser jusqu’à 30 centimètres dans le nord de la province d’ici à jeudi. Photo : Radio-Canada

Êtes-vous à temps?

Les commerces de mécanique générale s’entendent pour dire qu’il y a un achalandage considérable pour l’installation de pneus d’hiver.

Mélissa Robichaud est allée faire poser les pneus d'hiver de son véhicule à temps avant la tempête. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Je suis contente d’avoir eu mon rendez-vous aujourd’hui. Parce que j’ai trois jeunes enfants. Ça fait que je suis bien contente qu’ils aient été disponibles pour moi aujourd’hui , a avoué Mélissa Robichaud, une résidente de Le Goulet qui attendait l’installation de ses pneus dans un garage de Paquetville, mercredi.

Elle a ajouté qu’elle a attendu à la dernière minute en se fiant au beau temps des dernières semaines.

« S’il avait fait mauvais plus tôt, je les aurais mis davantage de bonne heure. Mais je me trouve à la limite. » — Une citation de Mélissa Robichaud

Plusieurs retardataires

Mélissa Robichaud n’est pas la seule à faire poser à la dernière minute les pneus d’hiver sur son véhicule.

La température clémente des mois d’octobre et novembre y serait en cause.

Tout le monde a pris ça doucement parce qu’il faisait trop beau , a pu constater Claude Doiron, propriétaire d’un garage de mécanique automobile à Paquetville. Un garage qui ne chôme pas en cette période de l’année.

Ça commence au mois de septembre et ça va jusqu’à la fin décembre. On en passe une cinquantaine par jour , indique-t-il.

Jean-Yves Gauvin, propriétaire d'un garage de mécanique générale à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Même constat dans un commerce de mécanique générale de Caraquet où là aussi les changements de pneus se succèdent.

Un début de semaine plus froid et une première chute de neige ont remis les pendules à l’heure.

« Cela a pris un peu plus de temps avant que le monde réalise que l’hiver s’en vient. On dirait qu’on n’était pas prêt pour ça. » — Une citation de Jean-Yves Gauvin, propriétaire d'un garage de mécanique générale à Caraquet

Et les retardataires devront s’armer de patience.

L’attente pour un rendez-vous, tout de suite, est d’environ… proche de deux semaines. Mais on essaye toujours d’en prendre le plus possible. Il y en a qui attendent dans la cour. On essaye d’en faire le plus que l’on peut , signale Jean-Yves Gauvin.

D’après un reportage de Mario Mercier