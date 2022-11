La Station touristique Massif du Sud change de main

Le constructeur et promoteur immobilier Pierre-Yves Charest prend les rênes de la Station touristique Massif du Sud. Le nouveau président et actionnaire majoritaire du centre de villégiature souhaite en faire une destination récréotouristique quatre saisons.

On veut développer le vélo de montagne [et] des randonnées. On veut également améliorer nos liens avec le Parc régional [du Massif du Sud], qui a déjà une belle offre estivale de randonnées, de ski de fond également. On veut améliorer la collaboration entre les deux entités pour offrir le plus de services possible , confie l’homme d’affaires en entrevue à Radio-Canada.

Familier avec le milieu

Le président de Contraste Immobilier et d'OÏKOS Construction raconte que son intérêt à se porter acquéreur de la station touristique située à Saint-Philémon, dans Bellechasse, lui est venu il y a environ un an. Au moment d’entamer les démarches, Pierre-Yves Charest n’était pas en terrain inconnu.

Pierre-Yves Charest est le nouveau président et actionnaire majoritaire de la Station touristique Massif du Sud. Photo : Radio-Canada

Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de travailler comme ingénieur de chantier sur le parc éolien du Massif du Sud. C'est là que j'ai fait la connaissance de toutes les parties prenantes de Saint-Philémon, des MRC locales et de la Station touristique du Massif du Sud , relate-t-il.

En plus d’offrir des activités à l’année, Pierre-Yves Charest souhaite faire du développement immobilier au pied de la montagne. La station et le site présentent à son avis plusieurs attraits, à commencer par les importantes chutes de neige, et un fort potentiel de retombées touristiques.

« On reçoit en moyenne sept mètres de neige chaque hiver, ce qui fait le plaisir de tous nos clients qui aiment beaucoup la poudreuse au Massif du Sud. » — Une citation de Pierre-Yves Charest, président de la Station touristique Massif du Sud

Il ajoute que l’unique remontée mécanique de la station a fait l’objet d’un entretien et d’investissements réguliers. Elle est dans un très, très bon état général et a encore une bonne espérance de vie, précise Pierre-Yves Charest.

Transaction privée

Le montant de la transaction et le pourcentage des parts maintenant détenues par le nouveau propriétaire n’ont pas été dévoilés publiquement.

C'est une transaction privée, alors on va garder ces informations-là privées , mentionne M. Charest.

Pierre-Yves Charest veut faire du Massif du Sud une destination récréotouristique quatre saisons (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

L’ancien président et actionnaire majoritaire du Massif du Sud, Alain Contant, va demeurer au sein de l’entreprise à titre de chef de la direction afin d’assurer la continuité .

Par le passé, M. Contant a souvent eu maille à partir avec les autorités locales. En 2017, la municipalité de Saint-Philémon était passée bien près d’ordonner la vente sous contrôle de justice du Massif du Sud pour se faire rembourser 850 000 $ en taxes foncières impayées.

Entente

Une entente de remboursement était intervenue à la dernière minute entre la Municipalité et le propriétaire de la station, empêchant ainsi la saisie du site et de ses installations. Le centre de ski respecte désormais ses obligations fiscales, assure Pierre-Yves Charest.

Oui, absolument, tout a été réglé en 2017. Depuis ce temps-là, toutes les taxes ont toujours été payées à temps au niveau de la Station touristique du Massif du Sud et de la municipalité de Saint-Philémon, avec qui on est en très bons termes présentement , affirme l’acquéreur du centre de ski.

Sous la gouverne d’Alain Contant, le Massif du Sud a également fait l’objet d’une poursuite intentée par les MRC de Bellechasse et des Etchemins ainsi que par la Corporation d’aménagement et de développement Massif du Sud.

Après avoir cédé la présidence du Massif du Sud à Pierre-Yves Charest (à gauche), Alain Constant (à droite) occupera désormais les fonctions de chef de la direction de la station touristique Photo : Courtoisie / Station touristique Massif du Sud

Ces dernières cherchaient à empêcher la station touristique de mener des activités commerciales sur des terres privées appartenant à la corporation autres que celles visées par le bail emphytéotique conclu en 1989.

En vertu de ce bail, la corporation avait cédé au Massif du Sud les droits d’exploiter une station de ski alpin sur une superficie de 118 hectares, et ce, pour une période de 99 ans

Les parties demanderesses avaient obtenu gain de cause à la suite d’une décision rendue en 2016 par la Cour supérieure.

Intérêt pour le Mont-Sainte-Anne?

Pierre-Yves Charest est le fils de l’homme d’affaires bien connu de Québec Yvon Charest, qui milite depuis plusieurs années en faveur de la revitalisation de la station de ski du Mont-Sainte-Anne.

L'ancien PDG d’iA Groupe financier est à la tête du regroupement Les Amis du Mont-Sainte-Anne, un organisme à but non lucratif (OBNL) mis sur pied pour assurer la pérennité de la montagne.

Pierre-Yves Charest dit n’avoir aucune visée sur la station de ski du Mont-Sainte-Anne (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Reprochant à l’actuel propriétaire de la station de ski, Resorts of the Canadian Rockies, de ne pas avoir réalisé les investissements nécessaires pour redonner au Mont-Sainte-Anne ses lettres de noblesse, l’ OBNL aimerait voir une autre entreprise en faire l’acquisition.

Est-ce que le fils d’Yvon Charest, Pierre-Yves, songe ou a songé à se porter acquéreur du Mont-Sainte-Anne? Le principal intéressé assure que non.

J'ai personnellement un chalet au Mont-Sainte-Anne. J'ai skié là longtemps, mais je n’ai aucune intention envers le Mont-Sainte-Anne. [...] Mon père a ses implications et j’ai les miennes. C’est une pure coïncidence qu'on ait des implications dans deux montagnes de ski , indique-t-il.

Avec la collaboration de Marie Maude Pontbriand