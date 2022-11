Des internautes se plaignent que leur carte graphique Nvidia fond

La très prisée carte graphique, la plus puissante de l’entreprise à ce jour, a été lancée le 12 octobre dernier au coût d’environ 2100 $. Elle permet notamment aux joueurs et joueuses de lancer des parties de jeux vidéo en 4K avec la plus haute fidélité possible.

Seulement deux semaines après le lancement du produit, des internautes ont commencé à mettre en ligne des images de leur carte graphique endommagée, notamment sur le forum Reddit.

C’est le cas du redditeur au pseudonyme Party_Quail_1048  (Nouvelle fenêtre) , qui a raconté avoir seulement joué au jeu de tir en ligne Call of Duty: Warzone de deux à trois heures à chaque séance pendant les sept jours suivant l’installation de la nouvelle carte.

Le 29/10/22, mon écran est devenu vide après environ une heure de jeu. J'ai essayé de redémarrer le PC plusieurs fois et je n'arrivais toujours pas à obtenir une image. J'ai vérifié la carte graphique et son câble d'alimentation, et c'est là que j’ai vu [que ça avait fondu] , explique-t-il.

«Call of Duty: Warzone» est un jeu de type « battle royale ». Photo : Activision

Le joueur a contacté Nvidia, leur a envoyé sa carte graphique avec la prise du câble d’alimentation fondue, et a reçu une nouvelle carte du même modèle dans les trois jours.

« Je n'utiliserai pas la nouvelle carte jusqu'à ce que Nvidia fasse une déclaration sur ce problème. » — Une citation de Un utilisateur de Reddit

Selon le site spécialisé TechRadar, 26 internautes ont formulé une plainte en ce sens sur le forum Reddit, où des internautes colligent tous les cas connus dans une publication.  (Nouvelle fenêtre)

Nvidia a répondu à plusieurs internautes qu’elle avait lancé une enquête au sujet de ce problème, sans toutefois annoncer un rappel de ses cartes graphiques. Sollicitée par la BBC, l’entreprise a déclaré s’engager à soutenir sa clientèle et fournir un service de retour accéléré.