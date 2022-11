Le meurtrier Rohan Ranger obtient une libération conditionnelle de jour

Rohan Ranger a convaincu mercredi matin la Commission des libérations conditionnelles de le libérer après avoir purgé 27 ans en détention pour meurtre prémédité et homicide involontaire. Il persiste néanmoins à dire qu'il ne se trouvait pas sur les lieux du crime passionnel qui a été commis par son co-accusé selon lui.

Rohan Ranger est apparu serein, mais surpris, par la décision de la Commission après deux heures d'audience virtuelle à l'institution Beaver Creek de Gravenhurst, le dernier établissement qu'il aura fréquenté au cours de sa détention.

Il hochait de la tête, visiblement soulagé, avant que la transmission de l'audience en ligne ne soit interrompue.

L'homme de 46 ans a été reconnu coupable du meurtre de son ex-petite amie Marsha Ottey, 19 ans, et de la mort de la jeune sœur de Marhsa, Tami Ottey, 16 ans, dans le sous-sol de la maison familiale à Scarborough, dans l'est de Toronto, le 16 août 1995.

Marsha Ottey et sa jeune sœur Tami ont été poignardées à mort le 16 août 1995 dans le sous-sol de la résidence familiale à Toronto. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

La famille des victimes s'était opposée à la libération conditionnelle de Rohan Ranger.

Votre courte peine de 25 ans équivaut-elle aux deux vies que vous avez brutalement fauchées , s'est interrogée la mère des deux jeunes femmes, Avis Ottey, en pleurs lors de l'audience.

Avez-vous seulement pensé à mon chagrin et à notre douleur? , a-t-elle ajouté en lisant sa déclaration sur l'impact que le double meurtre a eu sur sa vie.

Jour pour jour, il y a 27 ans et trois mois, vous avez tué mes deux seules enfants dans notre maison et vous les avez laissées sur le sol pour que je découvre leurs corps , a-t-elle conclu.

Les parents de Marsha et de Tami Ottey à la sortie du palais de justice de Toronto en 1998. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Marsha Ottey devait aller étudier à l'Université d'État de l'Arkansas grâce à une bourse avant d'être assassinée. Rohan Ranger lui avait dit : si je ne peux t'avoir, personne ne le pourra ; si tu me quittes, je te tuerais .

Ils se sont rencontrés durant leur adolescence en 9e année à l'école secondaire Agincourt Collegiate Institute et partageaient en commun une passion pour le karaté. Mais une jalousie maladive allait plus tard mettre un terme à leur relation amoureuse.

Rohan Ranger a toujours blâmé son cousin Adrian Kinkead pour le double meurtre, parce qu'il a prétendu lors de son procès qu'il n'était pas sur le lieu du meurtre ce jour-là.

Il avait été reconnu coupable du meurtre prémédité de Marsha en 1998 à l'issue d'un premier procès devant jury, et d'homicide involontaire pour la mort de Tami.

La Cour d'appel de l'Ontario avait toutefois ordonné un second procès après avoir relevé des erreurs de droit lors du premier. Un second jury avait alors reconnu coupable Ranger des mêmes accusations qu'en 2005.

Le cousin de Rohan Ranger, Adrian Kinkead, a été condamné à la prison à vie pour les meurtres prémédités des sœurs Ottey. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Après 27 ans de prison, Rohan Ranger a expliqué devant deux commissaires qu'il avait beaucoup changé en détention après avoir suivi plusieurs programmes de réinsertion sociale.

Je n'ai plus recours à la violence lorsque je dois faire face à la violence , poursuit-il. Le rapport qu'il a soumis en prévision de son audience montre qu'il a eu un comportement exemplaire en détention depuis 20 ans.

C'est un long processus, je n'ai pas changé du jour au lendemain et j'en ai encore à apprendre, parce que c'est un apprentissage qui ne cessera jamais , dit-il.

Il ajoute qu'il a beaucoup réfléchi et mûri en prison, où il s'est mis assidument à la lecture de livres de politique, d'histoire et d'économie.

Les deux commissaires de la Commission, Allison Scott et Kabir Ravindra, reconnaissent qu'il a passé haut la main les programmes dans lesquels il s'était engagé.

Rohan Ranger n'avait que 19 ans au moment du meurtre des sœurs Ottey en 1995 dans l'est de Toronto. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Rohan Ranger dit comprendre maintenant la signification d'une relation amoureuse saine, parce qu'il a appris à respecter la liberté et les choix de l'autre personne.

J'ai appris que mon bonheur n'est pas lié à celui de l'autre personne et qu'il faut accepter une séparation et ne souhaiter à l'autre que du bien , explique-t-il.

Un récent rapport, dont la date n'a pas été mentionnée, indique que Ranger affiche un faible taux de récidive au sujet de la violence meurtrière, mais un taux élevé au sujet de la violence conjugale.

Il affirme néanmoins qu'il a redoublé d'efforts depuis la rédaction de ce document, parce qu'il ne connaissait pas encore tout le parcours qui lui restait à accomplir à l'époque.

La maison familiale des sœurs Ottey à Scarborough le matin de la découverte des corps au sous-sol de la résidence. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Un programme de réhabilitation lui a permis en 60 jours d'obtenir des papiers d'identité comme sa carte-santé ou ses papiers de citoyenneté qu'on lui avait retirés à son arrestation. Ma mère m'a beaucoup aidé à ce sujet , précise-t-il.

Il reconnaît qu'il a une très bonne relation avec sa mère, qu'elle l'a toujours soutenu, et qu'il se tournerait vers elle s'il devait ressentir à nouveau de la colère contre autrui.

Il admet que sa vie à l'extérieur de la prison sera constamment soumise à la surveillance des autorités et qu'il compte obéir à son agente de probation, qui n'a d'ailleurs dit que du bien de lui durant l'audience.

Il souligne que la prochaine étape consistera à obtenir sa carte d'assurance sociale et un compte bancaire. Il dit vouloir être entrepreneur et s'occuper des propriétés des membres de sa famille.

Dans cinq ans, je me vois en train de gérer des portefeuilles, parce que je m'intéresse à la Bourse . Il ajoute qu'en cas contraire, il est prêt à travailler pour n'importe qui.

Rohan Ranger lors de son premier procès à l'âge de 22 ans. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Rohan Ranger affirme qu'il ne s'intéresse pas aux femmes et qu'il n'entrevoit pas de nouer une nouvelle relation pour le moment.

Je veux passer du temps avec ma mère, ma sœur et ma nièce , dit-il. Il s'engage toutefois à être honnête et transparent s'il devait rencontrer quelqu'un et à lui révéler son passé.

Avant que les commissaires ne partent délibérer durant une quarantaine de minutes, il a dit qu'il retournerait dans le temps s'il le pouvait pour défaire ce qu'il a fait , mais que c'est impossible.

Il ne se passe pas un jour sans que je pense à elles, j'essaie maintenant d'être une bonne personne , conclut-il.

Le Procureur de la Couronne, Rob Clark, au procès de Rohan Ranger en 1998, trois ans après le double meurtre. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Dans leur jugement, le commissaire Ravindra explique, malgré le chagrin des Ottey, que Ranger sera soumis à de nombreuses conditions lorsqu'il sera envoyé dans une maison de transition de Toronto pour tenter d'y refaire sa vie en vertu de son plan de sortie de prison.

Vous avez accompli tout ce que l'on attendait de vous, mais notre décision n'est pas d'une carte blanche à n'importe quelle échappatoire, vous serez constamment sous surveillance , a déclaré M. Ravindra.

Rohan Ranger devra notamment s'abstenir de tout contact avec la famille de ses deux victimes, de fréquenter des individus ayant un casier judiciaire et de rapporter toute relation amoureuse ou sexuelle à son agent de probation.

Les commissaires lui suggèrent aussi de fréquenter un professionnel de la santé mentale, même s'il n'a aucun problème psychologique ou psychiatrique.