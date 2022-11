Au Québec, le manque de travailleurs a coûté 7 milliards $ au secteur manufacturier

La presque totalité des entreprises du secteur, 98 %, affirme avoir des postes vacants à pourvoir, selon un sondage des Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) effectué auprès de 300 de ses membres. En moyenne, les répondants avaient 42 postes vacants au sein de leurs entreprises.

Au cours de la dernière année, ce sont 7 milliards de dollars que les manufacturiers québécois ont laissés sur la table, faute d'avoir les travailleurs nécessaires , souligne la présidente-directrice générale de MEQ , Véronique Proulx, lors d'une conférence de presse mercredi.

« On n'arrive pas à trouver les bras et les compétences, les cerveaux dont on a besoin, pour faire fonctionner nos usines. »