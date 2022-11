Prix littéraires du Gouverneur général : Alain Farah et Maya Cousineau Mollen honorés

L'auteur montréalais Alain Farah et la poète innue Maya Cousineau Mollen font partie des lauréats et lauréates des Prix littéraires du Gouverneur général de langue française, qui ont été annoncés mercredi matin.

Dans la catégorie Roman, l’écrivain et professeur de littérature Alain Farah a été primé pour Mille secrets mille dangers, qui est en cours d’adaptation pour le cinéma par le réalisateur Philippe Falardeau.

Ce livre, notamment inspiré par son enfance et ses origines immigrantes, a été décrit par le comité d'évaluation comme une œuvre émouvante transcendant les limites de l'autofiction . Gagnant du prix Ringuet cet automne, Mille secrets mille dangers a également été finaliste du Prix des libraires du Québec et du Prix littéraire des collégiens, mais aussi du prix André Malraux, en France.

De son côté, Maya Cousineau Mollen a été récompensée dans la catégorie Poésie pour son recueil Enfants du lichen, écrit en mémoire des des enfants et femmes autochtones disparus, mais aussi à la suite de crise des Wet'suwet'en. Le comité des prix a souligné qu’elle y nomme avec délicatesse la douleur d'un peuple et invoque la lumière et la solidarité .

La poète Maya Cousineau-Mollen Photo : Maya Cousineau-Mollen

Le texte de la pièce Le poids des fourmis, du dramaturge québécois David Paquet, s’est mérité le prix dans la catégorie Théâtre, loué, par le comité, pour son imagination débridée , ainsi que pour son caractère perspicace et sans complaisance .

Du côté des essais, c’est La voie romaine, de la Montréalaise d’origine française Sylveline Bourion, qui a gagné grâce à une écriture remarquable et à une puissance d’évocation exceptionnelle .

7 prix remis au total

En littérature jeunesse, le prix, dans la catégorie texte, le prix a été décerné à l’autrice québécoise Julie Champagne pour Cancer ascendant autruche, un roman à l’humour décapant sur une adolescente qui apprend que sa mère souffre d’un cancer. « L’originalité du texte et une maîtrise exceptionnelle du style et du ton font de ce livre une œuvre puissante qui chavirera le cœur des lectrices et des lecteurs », a expliqué le comité.

Dans la catégorie des livres illustrés, c’est Trèfle, écrit par la Québécoise Nadine Robert, et illustré par la Torontoise Qin Leng, qui est couronné. Un livre unique, qui aborde un sujet grave et philosophique avec délicatesse et pureté.

Quant à Mélissa Verreault, elle a été récompensée pour Partie de chasse au petit gibier entre lâches au club de tir du coin, sa traduction de Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club.

Les sept prix littéraires du Gouverneur général sont accompagnésdotés d’une somme de 25 000 dollars.