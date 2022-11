Nunavik : un rapport « dévastateur », soutient le ministre Dubé

Christian Dubé confirme du même souffle que le document confidentiel a été contesté par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), comme le rapportait mercredi Radio-Canada.

Ce rapport a été déposé par nos experts au printemps 2022. [C'est] un rapport qui a été dévastateur , a déclaré le ministre Dubé en marge d'une conférence de presse portant sur la COVID-19 et les virus respiratoires qui se propagent au Québec.

« Il y a eu une réaction très forte au rapport qui a été déposé, on va le dire comme ça. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Une douzaine de gestionnaires et ex-gestionnaires ont confié à Radio-Canada ne plus avoir confiance en la RRSSSN et en la direction générale du Centre de santé Inuulitsivik (CSI) pour régler le manque criant de personnel, dans la foulée d'enquêtes internes et d'allégations de gestion troublante des fonds publics. Certains réclament une tutelle de Québec.

Sans exclure une telle mesure, le ministre a tenu à se faire rassurant sur les changements organisationnels en cours.

Il y a eu des changements à la direction d'un des centres de santé. [...] On prend plus l'approche, en ce moment, de voir si les recommandations qui ont été faites par les deux commissaires sont en train de se mettre en place par la nouvelle administration , a indiqué le ministre Dubé.

Christian Dubé affirme par ailleurs suivre la situation de près depuis sa visite au Nunavik, l'été dernier. Il estime que des correctifs majeurs s'imposent.

« Il faut que ce soit vraiment une prise en charge ou une reconnaissance [de la part des dirigeants] qu'il y avait un besoin de faire des changements importants. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé

Pour la mise en place des recommandations, les discussions sont toujours en cours , ajoute-t-il.

Tant la Régie que Québec assurent par ailleurs travailler actuellement dans un esprit de collaboration .

Le sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles, Daniel Desharnais, présent à la conférence de presse, a également tenu à mentionner les efforts visant à pallier la pénurie de logements au Nunavik.

Il s'agit de l'un des plus grands problèmes de la région affectant d'un côté la santé des Nunavimmiut, qui vivent dans des logements surpeuplés, et de l'autre le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre.