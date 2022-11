L’hôpital de Red Lake peine à rouvrir son département d’obstétrique

Depuis le début de l’année, la présidente-directrice générale Sue LeBeau lutte pour obtenir davantage de personnel, mais il s’avère difficile d’en attirer. Le manque d’infirmières a particulièrement limité l’hôpital dans les services d’obstétrique qu’il peut offrir.

Normalement, nous acceptons des femmes qui doivent accoucher qui sont à bas risque. Depuis cet été, en raison de la pénurie de médecins et d’infirmières, on fait seulement des accouchements d’urgence , explique-t-elle.

« Si c’est quelque chose qui est à haut risque, on fait ce qu’on peut et on transfère la patiente à un centre tertiaire­. Si c’est un accouchement planifié, que ce soit à haut ou à bas risque, les femmes ont l’option d’aller chez de la famille ailleurs ou elles vont à Dryden, Thunder Bay ou Kenora. »