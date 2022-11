L’Assemblée des Premières Nations fait le point sur sa participation à la COP27

Les délégués ont parlé de l'importance d'être sur place afin non seulement d'entendre les discussions qui ont lieu, mais aussi de participer à certaines d'entre elles pour faire connaître leurs réalités face au changement climatique et proposer leurs solutions.

Le chef Harvey McLeod de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique et chef de la Première Nation Upper Nicola, a souligné les nombreux impacts sur sa communauté des événements climatiques extrêmes des dernières années, à savoir le dôme de chaleur, les inondations, les feux de forêt et les rivières atmosphériques.

Il a noté que pour la première fois, la question controversée de qui doit payer pour les pertes et les dommages dus aux événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique était à l'agenda.

Pour sa part, le chef Hugh Braker, du First Nations Summit, a expliqué que les changements climatiques touchent les Autochtones plus que tous les autres groupes de la planète, ajoutant qu'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer ailleurs et qu'ils doivent donc subir les impacts.

Les délégués de l' APN ont relaté leur impression d'avoir été entendus et d'avoir eu un impact. Un sentiment partagé par le ministre britanno-colombien de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique, George Heyman.

Ce que Hugh Braker raconte au sujet des impacts [du changement climatique] sur les Autochtones qui ne peuvent pas simplement se déplacer ailleurs me reste en tête et dans le cœur quand je fais mon travail , affirme le ministre.

La déléguée de l' APN Kukpi7 Judy Wilson ajoute qu'ils ont participé à de nombreuses rencontres qui leur ont permis de faire du réseautage et de l'organisation avec des Premières Nations d'ailleurs au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Nous avons écrit des déclarations qui ont été distribuées à tous les délégués qui ont donc accès à nos propos, nous avons fait des présentations au pavillon des peuples autochtones [...], nous avons partagé nos expériences, nos solutions, des exemples d'initiatives menées par les groupes autochtones , relate-t-elle.

Tout cela donne espoir à la déléguée jeunesse de l' APN , Taylor Behn-Tsakoza de la Première Nation de Fort Nelson.