De l’argent pour le tramway dort encore à Ottawa

Il s’agit d’un revirement de situation, puisqu’au départ, selon les critères établis par Ottawa, le PIIC ne devait pas financer les dépassements de coûts des projets d’infrastructures.

Ottawa est prêt à se montrer flexible en raison du contexte inflationniste actuel.

Le gouvernement fédéral a identifié une série de projets prioritaires à réaliser au pays et le tramway de Québec en fait partie. Nous sommes prêts à nous montrer flexible afin d'assumer notre part d'éventuels dépassements de coûts. Cette ouverture a été exprimée très clairement au ministre Julien lors d'une rencontre récente avec le ministre LeBlanc, à Moncton , affirme une source fédérale près du dossier.

Date butoir

Le programme fédéral est doté d’une enveloppe totale de 33,5 milliards de dollars. Il reste 2,7 milliards de dollars, destinés au Québec, qui n’ont toujours pas été réclamés par le gouvernement Legault.

Au départ, les provinces avaient jusqu’au 31 mars 2025 pour utiliser les fonds. Le problème, maintenant, c’est que le gouvernement Trudeau a modifié les règles du jeu.

Dans son budget, déposé en avril, Ottawa souligne que l’échéancier est devancé au 31 mars 2023. Au-delà de cette date, toutes les sommes non réclamées seront retournées dans les coffres du fédéral.

Il n’est pas question de modifier de nouveau cette date butoire.

« Le maire doit agir »

Devant cette situation, l’opposition à l’hôtel de ville de Québec dénonce l’inaction du maire Marchand.

Jackie Smith croit qu’il faut faire en sorte que les sommes puissent être utilisées pour le tramway, que ce soit pour financer les dépassements de coûts ou encore la deuxième phase vers Charlesbourg.

C'est quand même trois milliards de dollars qu'on pourrait avoir pour partir le projet. Ça presse de faire ça maintenant. Depuis un an, on pose des questions au maire sur sa propre plateforme, sur ses propres promesses et pour une raison que je ne comprends pas, il ne semble pas intéressé de gérer la Ville , lance la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith.

En voyant ça, j'ai envie de peser sur le bouton panique. On est vulnérables, on est très vulnérables. Je n'ai pas entendu le maire là-dessus. Ça contraste avec ce que le ministre Duclos nous a dit , ajoute le chef de l’opposition, Claude Villeneuve.

Entente possible

La source fédérale de Radio-Canada se montre tout de même confiante qu'Ottawa en arrive à une entente avec le gouvernement Legault afin d'assurer que le Québec puisse avoir accès à la somme restante de 2,7 milliards de dollars du programme.

Le cabinet du ministre québécois responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues.

Avec les informations d’Olivier Lemieux.