La Ville de Gatineau se dit prête pour la saison du déneigement

Je le rappelle, la gestion des bacs à l’intérieur des terrains pour être capable de permettre un déneigement efficace, c’est important , a-t-elle lancé lors de la mêlée de presse qui a suivi la réunion du comité exécutif, mercredi. Pour les gens comme moi qui ont eu un petit choc et qui n'ont pas sorti leur balai, c’est une bonne idée de le faire.

Au total, la Ville de Gatineau compte 3000 kilomètres de réseau routier et 650 kilomètres de trottoirs à déneiger, recense la mairesse. Aussitôt qu’une accumulation de plus de cinq centimètres se forme sur les artères de la Ville, les équipes municipales sortent .

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

France Bélisle s’était d’ailleurs engagé, en campagne électorale, à revoir la politique de déneigement de la Ville de Gatineau. Le processus de révision de la politique a commencé, partage la mairesse, on a devancé la révision de la politique , ajoute-t-elle.

On a procédé à l’achat d’équipement , poursuit cette dernière. On sait que les chaînes d’approvisionnement sont assez lentes, donc on voulait procéder à l’achat d’équipement pour les avoir au cours des prochains mois.

« Ça va faire en sorte qu’on devrait être plus efficaces sur le déneigement des trottoirs notamment. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

On avait fait un projet pilote de soufflage de la neige et ce soufflage est devenu permanent , poursuit-elle. Ça fait partie des éléments qu’on va faire et ça aide, bien sûr, dans certaines rues où il y avait une accumulation importante.

Investissements

La mairesse se félicite d’avoir pris les devants dans le dossier. Je pense que comme ville, on doit être fier, parce qu’on n’a pas attendu que la politique soit révisée pour faire des investissements et des changements.

« On est déjà en mouvement. Ça, c’est positif. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Le budget 2023 de la Ville de Gatineau aborde aussi la question du déneigement. D’ailleurs, le budget qui sera voté le 6 décembre inclut à peu près deux millions et demi d’argent supplémentaire pour améliorer le déneigement à Gatineau, soit par l’achat d’équipement, le soufflage ou encore le déneigement des trottoirs , fait valoir Mme Bélisle.

Un total de 110 000 dollars est pris en compte dans le budget 2023 pour le déneigement des sentiers récréatifs. On a 80 kilomètres de sentiers récréatifs qui seront déneigés cette année , annonce la mairesse. On a beaucoup de piétons, mais aussi de cyclistes qui les empruntent [...] je pense que c’est une bonne nouvelle de développer et d’entretenir notre réseau blanc.

Processus de consultation

Lors de la mêlée de presse de mercredi, France Bélisle a également rappelé qu’un processus de consultation au sujet du déneigement est en cours. Les résidents peuvent exprimer leur opinion sur le site web de la Ville.

La consultation est importante parce que durant la campagne et quand on est élu, on entend beaucoup de gens qui sont préoccupés par le déneigement des trottoirs. Il y a beaucoup de discussions sur la sécurité dans les corridors scolaires , remarque la mairesse. C’est donc le temps aussi pour le milieu scolaire de se faire entendre.

« Il y a une question aussi d’accessibilité, de mobilité universelle, avec des gens soit âgés ou à mobilité réduite qui ont des besoins, alors c’est vraiment le temps de se faire entendre. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Pour le reste de l’hiver, le conseiller municipal de Masson-Angers, Mario Aubé, agira à titre de porte-parole de la Ville de Gatineau en matière de déneigement.

Avec les informations de Nathalie Tremblay