Dans l’intimité de René Lévesque

L’exposition René et Lévesque du Musée de la civilisation trace les grandes étapes de la vie de l’homme politique à travers de nombreux objets et photos d’archives.

Pour les plus jeunes, l’exposition devient un outil pédagogique pour découvrir la figure charismatique. Pour les plus vieux, c’est l’occasion d'en apprendre sur des pans moins connus de sa vie personnelle. Martine Tremblay, vice-présidente de la Fondation René-Lévesque, croit que le sujet de l'exposition, s'il était toujours vivant, serait bien impressionné de la voir. Il ne gardait rien , affirme celle qui a été sa directrice de cabinet au milieu des années 1980.

Une des vitrines qui parle de la vie politique de René Lévesque. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Le parcours est divisé en quatre temps, de son enfance en Gaspésie à son legs sur la société québécoise, en passant par sa carrière de journaliste comme correspondant de guerre, ainsi que sur son passage en politique.

Les citoyens répondent à l’appel

Le Musée de la civilisation a lancé un appel à la population pour retrouver des objets liés à René Lévesque. Une soixantaine d'items ont été retenus des 250 propositions reçues.

Alain Dery ne croyait pas que le carnet de son père intéresserait le musée lorsqu’il a envoyé un courriel. Pourtant, le petit calepin rouge se trouve bien en évidence. Jean-Marie Dery tenait un journal lorsqu’il était à la guerre en 1944 et 1945.

Bien qu’il soit associé au Parti québécois, René Lévesque s’est présenté au Parti libéral au début de sa carrière. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Un jour, le soldat écrit avoir croisé le futur premier ministre du Québec. J’étais surpris que mon père le reconnaisse parce qu’il n’y avait pas de télévision à l’époque , s’étonne le fils. René Lévesque n’avait que 23 ans à l’époque.

Diane Raymond a fourni un portrait au fusain de René Lévesque qu’elle avait réalisé lorsqu’elle était adolescente. L'œuvre est dédicacée de la main de l’homme politique.

L’exposition s’intéresse à l’enfance de René Lévesque en Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Les vitrines mettent en valeur de nombreuses archives, dont la correspondance entre le jeune René et son père, et le manuscrit de la pièce de radiothéâtre Aux quatre vents écrite par Lévesque et des bulletins de vote d’époque.

La statue de René Lévesque du défunt Musée Grévin trône au fond de la salle au milieu du dispositif interactif Et si... Celui-ci propose aux visiteurs un futur alternatif où René Lévesque ne se serait pas impliqué en politique.

L'exposition René et Lévesque est présentée jusqu’au 4 septembre 2023.