Le gouvernement de l’Î.-P.-É. propose un plafond permanent des hausses de loyer

Le gouvernement avait soumis une première version du texte l'année dernière, avant de la retirer afin d'y intégrer certaines demandes de l'opposition officielle.

La nouvelle version déposée cette semaine est fortement influencée par l'actualité récente concernant les loyers.

Au début de l'automne, la Commission de réglementation et d'appel de l'Île (IRAC) avait décidé de hausses de loyer sans précédent pour le 1er janvier 2023, jusqu'à 10,8 % si le chauffage au mazout est inclus. La décision avait soulevé une vague d'indignations de locataires, de défenseurs du logement abordable et de l'opposition.

Début novembre, le ministre du Logement Matthew McKay avait contré cette hausse en faisant voter à l'assemblée un gel des loyers pour 2023, annulant de fait la décision de l' IRAC .

Un groupe représentant les propriétaires de l'Île avait exprimé sa frustration, affirmant que le gel des loyers serait insoutenable compte tenu du taux d'inflation record de l'Île-du-Prince-Édouard, que cela pourrait même obliger certaines personnes à vendre complètement leurs logements locatifs.

Selon le texte déposé mardi, les propriétaires auraient la possibilité de déposer une demande spéciale pour aller au-delà du plafond de 3 %, mais cela serait aussi limité à 3 %. La hausse maximale d'un loyer serait ainsi de 6 %.

Matthew MacKay, ministre du Développement social et du Logement de l’île Photo : Radio-Canada / Rick Gibbs

Le ministre MacKay est conscient que son projet ne va pas satisfaire tout le monde. Est-il parfait? Absolument pas. Mais en même temps, je pense que c'est ce que nous pouvons faire de mieux.

Le plafond permanent dans la loi était une demande de l'opposition officielle, rappelle Karla Bernard, députée verte de Charlottetown-Victoria Park, qui aurait préféré voir un chiffre encore plus bas.

Des initiatives attendues pour les propriétaires

La dernière hausse atteignant 3 % remonte à 2013. Les dernières années, le chiffre décidé par l' IRAC était plus bas : 1,3 % en 2020, 1 % en 2021 et en 2022.

La députée se dit cependant satisfaite du plafond. Les insulaires ne vont pas voir les loyers augmenter jusqu'au fait qu'ils ne peuvent pas acheter leur médicament, [qu'ils doivent] faire le choix entre la nourriture et le loyer.

On espère que ceci va éliminer ces stress-là, pas complètement, mais au moins cela va être impossible d'avoir ces augmentations qui sont impossibles pour les locataires à l'île , complète-t-elle.

Concernant les craintes des propriétaires, Karla Bernard souhaite voir rapidement des initiatives du gouvernement pour les soutenir.

Karla Bernard est députée verte de Charlottetown-Victoria Park. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Ceci est un projet de loi pour protéger les locataires. Il y a certainement des choses ici qui ont des conséquences pour les propriétaires. On a besoin de travailler avec eux parce que ceci a des conséquences négatives aussi sur eux , détaille-t-elle.

« Ce n'est pas un projet de loi qui peut rester tout seul. » — Une citation de Karla Bernard, députée verte de Charlottetown-Victoria Park

Le ministre MacKay a annoncé à plusieurs reprises des initiatives pour aider les propriétaires à faire face à l'inflation, mais aucune information n'a pour le moment été publiée. C'est vraiment quelque chose qui est urgent , presse Karla Bernard.

Des préavis plus longs pour les « rénovictions »

Le projet de loi sur la location résidentielle contient d'autres modifications aux règles actuelles.

S'il est adopté, les propriétaires devront donner un préavis de quatre mois pour les expulsions sans motif et de six mois pour les « renovictions » – les expulsions dans le but de permettre des rénovations dans le logement – une hausse de deux mois par rapport à la loi actuelle.

Les propriétaires ne pourraient plus imposer de pénalités si les locataires sont en retard dans le paiement de leur loyer, et ils devraient restituer les dépôts de garantie dans les 15 jours suivant le départ du locataire s'il n'y a aucun dommage à l'unité.

Du côté des locataires, on ne pourrait plus facturer une sous-location à un tarif plus élevé que le prix payé au propriétaire.

Les verts se satisfont aussi de la mention, en préambule, que le logement est un droit de la personne, une demande qu'ils avaient formulée. Selon Karla Bernard, cela donne une base juridique solide à la loi.

« C'est une petite phrase qui a beaucoup de punch. » — Une citation de Karla Bernard, députée verte de Charlottetown-Victoria Park

Toutes les demandes de l'opposition n'ont cependant pas été satisfaites, dont le droit pour les locataires d'avoir des animaux de compagnie. Le projet de loi comprend uniquement le droit d'avoir des animaux d'assistance.

Plus tôt cette semaine, la PEI Humane Society a signalé qu'elle constate une augmentation du nombre de personnes abandonnant leurs animaux de compagnie à l'adoption parce qu'elles ne trouvaient pas de logement abordable leur permettant de les garder.

Si le projet de loi est accepté, il remplace la loi actuelle sur les locations, vieille de 30 ans. Le gouvernement devra ensuite rédiger de nouveaux règlements. L'ensemble devrait entrer en vigueur au printemps prochain, selon la province.