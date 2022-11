Première neige sur Québec

C’est parti! L’hiver n’est pas encore officiellement arrivé qu’il reprend déjà ses droits. Environnement Canada a émis un avertissement de neige, entre 15 et 20 centimètres de neige sont attendus d’ici la soirée.

À 11 h 45, quatre centimètres de neige étaient tombés à l'aéroport international Jean-Lesage. L’intensité des précipitations s’est accentuée depuis. Selon Environnement Canada, la neige forte devrait se poursuivre jusqu'en début de soirée.

De la poudrerie par endroit est aussi à prévoir tout au long de la journée et plus particulièrement le long du fleuve où on prévoit des rafales jusqu'à 60 km/h.

Les conditions routières se détériorent avec l'accumulation de neige au sol. Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) compte près d’une quarantaine d’accidents sur son territoire. Tandis que la Sûreté du Québec (SQ) note plusieurs sorties de routes dont une impliquant un poids lourd à Saint-Joseph-de-Beauce.

Pas une tempête

Environnement Canada précise qu’il ne s’agit pas d’une tempête, puisque l’événement météorologique ne répond pas aux critères.

Critères pour émettre une alerte de tempête : 15 cm en 12 heures

vents violents (90 km/h et +) ou de la pluie verglaçante ou 25 cm en 24 heures Source : Environnement Canada

Pour l'instant, seul l'est de Québec est sous avertissement de tempête hivernale.

Avec les informations de Jessica Laventure et Marie-Pier Mercier