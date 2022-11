Le Salon du livre des Premières Nations : la littérature autochtone au cœur du changement

Être le témoin d’une société qui se transforme, c’est aussi observer l'évolution des sujets abordés dans la littérature, qu’elle soit autochtone ou non. Cette année au salon, les érudits et les curieux pourront rencontrer plusieurs auteurs autochtones et participer à des échanges enrichissants sous forme de tables rondes.

Louis-Karl Picard-Sioui est sur la première ligne en ce qui a trait à l'évolution de la littérature, étant lui-même auteur de huit recueils.

Pendant longtemps, la littérature autochtone faisait acte de mémoire, pour ne pas perdre, pour témoigner du passé et du présent. De plus en plus, nous sommes dans un basculement de l’éclatement, vers les futurs possibles.

Les tables rondes et entretiens avec les auteurs sont toujours des activités très populaires à la Maison de la littérature. Photo : Gracieuseté / Salon du livre des Premières Nations

Le cœur du salon

Cette année, les visiteurs du salon pourront découvrir plusieurs nouveautés littéraires comme la nouvelle Bienvenue, Alyson de l’auteure innue J.D. Kurtness, le récit post-apocalyptique Neige des lunes brisées par Waubgeshig Rice ou encore la série jeunesse Nish tome 2 d’Isabelle Picard.

Waubgeshig Rice est un auteur et un journaliste à la CBC, originaire de la Première Nation de Wasauksing. Photo : Facebook Waubgeshig Rice

Notons la présence du musicien Florent Vollant, de l’auteur et journaliste Michel Jean et la romancière algonquine Karen McBride. Tous prendront part à des rencontres à la Maison de littérature.

Un salon qui se démarque

Outre le fait que ce salon soit le plus grand consacré à la littérature autochtone au Canada depuis sa création en 2012, son directeur général redouble d’audace année après année.

Afin de casser le stéréotype de l'ambiance d'un salon traditionnel, un vidéojockey diffusera des vidéoclips autochtones durant toute la durée de l'événement, au Morrin Centre.

« J’ai le goût d’introduire des éléments perturbateurs, de changements […] Pour éviter que le salon devienne quelque chose de sclérosé avec les mêmes formules. » — Une citation de Louis-Karl Picard-Sioui, directeur général

Une programmation pour les veille-tard

Trois spectacles littéraires sont présentés à la salle Multi du complexe Méduse. Ça commence avec le spectacle d’ouverture Kwatendotonnionhk, une rencontre intime autour des mythes anciens avec de la poésie, des contes, des légendes et chants innus, présentés par différents auteurs et artistes.

Vendredi soir, place à un happening littéraire autour du livre de science-fiction de J.D. Kurtness, Bienvenue, Alyson, en compagnie des auteurs Dave Jenniss, Jocelyn Sioui et Isabelle Picard.

Pour Bienvenue, Alyson, on fait une mise en scène de caméras style série B, de vieille science-fiction, film noir. C’est des trucs qu’on n’aurait pas pu faire il y a quelques années, le public n’était peut-être pas nécessairement prêt à nous suivre dans ce genre de folie. Aujourd’hui, on sent que tout est possible.

Finalement, un cabaret découverte multilingue avec les auteurs Waubgeshig Rice, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Karen McBride, Carole Labarre et Félix Perkins sera présenté samedi soir à 20 h.

Trois spectacles se dérouleront en soirée à la salle Multi. Photo : Gracieuseté / Salon du livre des Premières Nations

Une programmation disponible en ligne

Pour ceux qui veulent profiter de l’événement dans le confort de leur salon, il sera possible d'écouter la série de balados académiques Lire en relation. Plusieurs sujets sont abordés : la transformation du milieu littéraire ou bien une poésie de l’auteure Marie-Andrée Gill. Un podcast sortira tous les jours à 13 h.

De plus, tous les échanges entre les auteurs à la Maison de la littérature seront également diffusés en direct sur la page Facebook du salon.  (Nouvelle fenêtre)

Il faut savoir que les spectacles coûtent une vingtaine de dollars. L’entrée du salon et les rencontres avec les auteurs sont quant à elles gratuites, mais il faut parfois réserver pour assister à certaines activités. Tout est détaillé sur le site internet  (Nouvelle fenêtre) du salon.