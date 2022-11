La saison des honneurs pour l’autrice et illustratrice gaspésienne Orbie

L’automne 2022 est la saison des honneurs pour l’autrice illustratrice gaspésienne Marie-Ève Tessier-Collin, alias Orbie, qui est la lauréate du prix TD de littérature jeunesse canadienne pour l’enfance et la jeunesse.

C’est comme un mélange de fierté et de stress on dirait, comme une grosse émotion intense. Je suis fière, mais en même temps je ne comprends pas , raconte Marie-Ève Tessier-Collin.

« Je me suis mise à pleurer quand je l’ai appris, je n’y croyais pas! » — Une citation de Marie-Ève Tessier-Collin, alias Orbie.

Le prix TD de littérature jeunesse canadienne pour l’enfance et la jeunesse, accompagné d’une bourse de 50 000 $, avec les prix littéraires du Gouverneur général figurent parmi les prix les plus prestigieux en littérature jeunesse. Orbie a d’ailleurs été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général.

Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal lui a aussi été remis en octobre dernier. C’est son ouvrage La fin des poux? qui lui a valu ces distinctions.

Aussi, l’album jeunesse Orbie, dessine-moi un bilibouton, de Frédérick Wolfe et Orbie se trouve sur la liste préliminaire Prix des libraires | Jeunesse dans la catégorie 6-11 ans.

L’annonce des finalistes de ce prix aura lieu pendant le Salon du livre de Montréal, qui se tiendra du 23 au 27 novembre au Palais des congrès de Montréal. Les lauréats seront ensuite couronnés à la fin du mois de février à la suite d’un vote électronique auprès de tous les libraires de la province.

Nouveau projet

Dans les dernières semaines, Orbie était de passage à Carleton-sur-Mer en résidence artistique pour travailler sur son prochain ouvrage, Le tiroir des bas tous seuls, un livre de plus de 70 pages dont elle est l’autrice et l'illustratrice.

Orbie a profité de trois résidences pour travailler sur son projet « Le tiroir des bas tous seuls ». Photo : Gracieuseté: Orbie

Ce livre raconte l’histoire d'enfants qui enquêtent et qui cherchent à savoir pourquoi certaines chaussettes se retrouvent orphelines.

Ce sont mes enfants qui sont les personnages principaux de ce livre-là et ils ont très hâte que je le termine, surtout que ça fait un an que je travaille dessus et que je n’arrive pas à le finir, mais je commence à voir la lumière au bout du tunnel , avoue Marie-Ève Tessier-Collin.

La démarche artistique de Marie-Ève Tessier-Collin, alias Orbie

Elle explique également avoir travaillé différemment pour ce livre. D’habitude, je travaille juste à l’aquarelle et je fais le trait noir juste à la plume et à l’encre de Chine ou des fois, je fais des traits au crayon de bois noir , ajoute-t-elle.

Elle a donc fait le choix de travailler avec des pastilles de pastel pour ce projet, qui lui permettent de faire des aplats de couleur flous et inégaux , mais elle ne cache pas que ce changement de médium a ralenti son travail.

Orbie utilise la technique avec les pastilles de pastel pour créer des fonds colorés pour ses illustrations. Photo : Radio-Canada / Sarah Gagnon-Piché

Ça rallonge un peu mon processus parce que c’est sûr qu’avec l’aquarelle j’arrive à dessiner plus vite, mais en même temps je trouve ça beau parce que ça me permet d’avoir des fonds de couleurs que je n’arrive pas à faire avec de l’aquarelle , explique Marie-Ève Tessier-Collin.

Le tiroir des bas tous seuls sera, si tout se passe bien, publié l'automne prochain aux Éditions Les 400 coups.

Avec les informations de Sarah Gagnon-Piché et de Marie-Claude Tremblay.