Le SPVM a arrêté 10 présumés trafiquants de stupéfiants et d’armes à feu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé à l'arrestation d'un groupe de 10 présumés trafiquants de drogue et d'armes à feu, ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir été des fournisseurs majeurs pour les Hells Angels.

Dans le cadre de la lutte contre la violence armée, le SPVM a annoncé avoir mis hors circuit une organisation majeure, du nord-est de la métropole, qui achetait et revendait des armes à feu aux organisations criminelles à Montréal.

Selon les policiers, le réseau criminel menait ses activités entre Toronto et Montréal, mais il était contrôlé à partir de la métropole québécoise.

C'est une organisation criminelle montréalaise, dont les présumés membres ont tous grandi ici. Le chef présumé a grandi dans le nord-est de la ville. Son allégeance était toujours associée à son quartier. Et il s'était entouré de gens de confiance qui avaient grandi avec lui , a commenté le commandant Francis Renaud, de la Division du crime organisé.

Le commandant Francis Renaud de la Division du crime organisé du SPVM. Photo : Radio-Canada / Étienne Gosselin, caméraman

Le groupe issu des gangs de rue d'allégeance rouge est parvenu à s'organiser à un point tel que le SPVM le considérait comme l'un des fournisseurs majeurs en armes à feu des organisations criminelles à Montréal.

En juin dernier, une première série de perquisitions menées à différents endroits au Québec et en Ontario avaient permis de saisir huit armes de poing; une carabine d’assaut de type AR 15, environ 2,1 M$ de cocaïne; 1,3 M$ en argent comptant, environ 1,1 M$ de méthamphétamine en cristaux (crystal meth) et près de 170 000 comprimés de fentanyl et de métonitazène, de puissants opioïdes.

« Quand on parle d'un montant de 1,3 million de dollars en devises canadiennes, c'était uniquement dans le but d'acheter des armes à feu et d'écouler l'inventaire en le revendant à Montréal. » — Une citation de Francis Renaud, commandant à la Division du crime organisé

L'Enquête policière baptisée AUXO par le SPVM a permis de saisir des armes à feu semi-automatiques comme cette carabine d’assaut de type AR 15 destinée à être revendue à des organisations criminelles comme les Hells Angels. Photo : Coutoisie: SPVM

Les mandats d'arrestation ont visé Patrick-Olivier Gravel, 28 ans; Maxime Renault, 36 ans; Jean-Michel Renault, 31 ans; Kepler Philogène, 38 ans; Marie-Pier Archambault, 31 ans; Sarah Majano-Blanchard, 28 ans, Alexandre Lacasse, 37 ans, et Jessica Nicholas, 38 ans.

Ils se doutaient qu'on était sur leur cas, mais je pense qu'ils ont été surpris de nous voir arriver ce matin pour leur mettre les menottes aux poignets.

Déjà détenus à la prison de Bordeaux, Sami Hashemi Pour, 26 ans, et Nicolas Monifère-Lafetière, 20 ans, ont aussi fait l'objet d’un mandat d’arrestation dans cette opération policière interprovinciale du SPVM , a déclaré le commandant du chef de police.

Les suspects font maintenant face à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. Cinq d’entre eux seront également accusés de possession d’armes en vue d’en faire le trafic.

Seul le chef présumé du groupe de présumés trafiquants, Emmanuel Puthyra Roy, 35 ans, est activement recherché par le SPVM après avoir fui avant l'arrivée des policiers.

« Nous demandons l'aide du public pour retracer Emmanuel Puthyra Roy afin qu'il puisse faire face à des accusations de gangstérisme. » — Une citation de Francis Renaud, commandant à la Division du crime organisé

Ce fut un défi pour pouvoir accuser ce groupe de suspects de gangstérisme, parce que leur cercle se limitait à leur amitié d'enfance. On n'a pas lésiné sur les moyens d'enquête. On s'est servi de l'écoute électronique, de surveillance physique, de perquisitions effectuées en amont dans l'enquête. On a sorti l'éventail , a ajouté le commandant Renaud.

Le chef présumé d'un groupe de trafiquants d'armes et de stupéfiants, Emmanuel Puthyra Roy, 35 ans, est activement recherché par le SPVM. Photo : Coutoisie: SPVM

La série d'arrestations a eu lieu à Montréal, Laval, Mirabel, Sainte-Anne-des-Plaines et même jusqu'à Richmond Hill, en Ontario.

Le SPVM est convaincu d'avoir retiré du marché noir une organisation majeure qui participait au trafic d'armes et à la violence armée pratiquée souvent par les gangs de rue.