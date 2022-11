Musique à bouches ou les grands de la musique traditionnelle

Comme des trésors bien enfouis, dix-sept pièces se retrouvent sur l'album. Des perles rares récoltées notamment aux archives de folklore de l'Université Laval, mais également lors de rencontres avec des familles qui gardent bien vivante la chanson traditionnelle, dont la famille Langlois.

Je suis allé à la rencontre d'un ami qui s'appelle Sébastien Langlois et, dans sa famille, il y a un riche bagage de chansons traditionnelles. [ ... ] Ils m'ont chanté, ils m'ont partagé du répertoire familial , raconte Olivier Brousseau.

La magnifique, En montant au large, et l'inattendue, Au clair de la lune, sont issues de la famille Langlois. Les deux sont méconnues du grand public. La formation pensait avoir épuisé le répertoire de l'Estrien Jean-Paul Guimond, sourcier bien connu et gardien de la tradition chansonnière du Québec, mais il nous surprend toujours avec des nouvelles chansons. Il y en a encore une sur cet album-là, La bergère, une chanson qui nous a bien fait rire, chanson un peu taquine , ajoute, avec enthousiasme, Olivier.

Une première pièce originale

Pour la première fois, Musique à bouches propose une pièce originale, la Turlute de St-Adrien, née lors d'une résidence artistique au Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia ( BEAM ) situé à St-Adrien. L'idée est venue du nouveau membre du quintette, Michel Grandmaison, qui avait soulevé le fait que ce serait intéressant d'avoir une turlute, un moment musical. [...] C'est la première création de A à Z, originale de Musique à bouches , affirme Olivier.

Le défi demeure l'éducation

La musique traditionnelle est encore trop souvent associée au temps des fêtes. Olivier Brousseau et ses amis musiciens se font un devoir de faire connaître et reconnaître en tout temps la musique traditionnelle.

« Les gens peuvent écouter ça peu importe le moment de l'année. Il faut arrêter d'associer le trad à la chanson à répondre dans une cuisine avec des cuillères pis mon oncle Armand. On est rendus ailleurs! » — Une citation de Olivier Brousseau, membre de Musique à bouches

Plusieurs spectacles seront présentés en Estrie et même à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts à Montréal. Si on recule de 25 ans, je ne suis pas sûr qu'on voyait ça souvent de la musique traditionnelle à la Place des Arts. Il y a quand même un bout de chemin qui commence à se faire , affirme le musicien qui accepte, avec ses comparses, d'éduquer le public. Nous on continue avec cette mission-là, de donner le goût aux gens d'en écouter et d'aller en voir peu importe la période de l'année.

Ce quatrième opus en carrière sera disponible en format numérique sur toutes les plateformes, le 18 novembre, en version « physique » sur le site web de la formation et sur place lors du lancement, le 22 novembre au Boquébière de Sherbrooke.