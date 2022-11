Travaux dans le tunnel L.-H.-La Fontaine : Québec ajoute une « navette santé »

Québec annonce la mise en service d’une nouvelle navette gratuite entre Boucherville et Montréal à compter du 21 novembre pour contribuer à désengorger les voies d’accès au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entravées par des travaux de réfection de longue durée.

Dans un communiqué publié mercredi, le bureau de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) expliquent que cette nouvelle navette est notamment destinée aux travailleurs de la santé de l’est de Montréal.

Baptisée navette santé , la ligne RTL-462 partira des stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, à Boucherville, pour se rendre ensuite à la station de métro Radisson. Elle poursuivra ensuite jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Le déploiement d'une deuxième "navette santé", pour rejoindre un plus grand nombre d'établissements, est en cours de discussion avec les partenaires du réseau , ajoutent le MTQ et l’ ARTM .

« Les mesures que nous avons mises en place ont permis à plusieurs d'adopter le transport collectif, mais nous voulons en faire plus et inciter davantage de citoyens à délaisser leur voiture. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

On prévoit aussi bonifier, à compter du 28 novembre, le service de réservation de taxi collectif sur demande du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

À compter du 28 novembre, la zone couverte par le service sera élargie : en plus des quartiers Harmonie et du Boisé, RTL à la demande desservira également les stationnements incitatifs Sainte-Julie, de Touraine et de Mortagne.

La remise de deux titres gratuits aux utilisateurs des navettes exo-520, exo-521, exo-532, RTL-61, RTL-461 et RTL-462 (à compter du 21 novembre), reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson à Montréal, se poursuivra jusqu'au 18 décembre.

Le MTQ rappelle que ces navettes demeureront gratuites pour les trois prochaines années, soit la durée estimée des travaux de réfection du tunnel La Fontaine.

Des ajustements aux horaires sont aussi annoncés afin d'optimiser la fréquence de passage et rendre certaines navettes peu utilisées plus attrayantes pour les usagers.

À compter du 28 novembre, les lignes exo-520 et exo-521, dont les départs s'effectuaient toutes les heures, seront fusionnées, annonce Québec. Ainsi, la ligne exo-520 offrira un meilleur temps de parcours jusqu'au terminus Radisson et desservira les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 30 minutes durant les heures de pointe.

Les usagers qui utilisaient la ligne exo-521 pour se rendre à l'un des deux stationnements incitatifs de Boucherville pourront recourir au service RTL à la demande entre Sainte-Julie et Boucherville.

Initialement, la navette de Boucherville devait s'arrêter le 13 novembre, mais Québec prolonge le service jusqu'au 11 décembre. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Québec rappelle aussi l’existence de navettes fluviales gratuites entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l'est de Montréal jusqu'au 11 décembre.