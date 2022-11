Investissement de 7,2 M$ pour la construction d’un centre de bien-être à Iqaluit

La ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, était de passage dans la capitale territoriale au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités pour en faire l’annonce.

Il est excitant de voir que les services communautaires fournis par différents organismes seront réunis sous un même toit pour les familles, les jeunes, les personnes âgées et les Nunavummiut en situation de pauvreté , a-t-elle déclaré en conférence de presse.

La ministre fédérale Carolyn Bennett a annoncé une somme de 7,2 millions de dollars, mardi, pour la construction d'un centre de bien-être à Iqaluit. Photo : CBC / Emma Djwa

Le bâtiment, qui portera le nom de centre communautaire de bien-être Inuusirvik, accueillera trois organismes sans but lucratif : le centre de recherche en santé Qaujigiartiit, l’Ilisaqsivik Society et la Tasiuqtigiit Hand-in-Hand Society.

La vision est qu'une fois construit, ce sera un endroit où les Nunavummiut pourront avoir accès à un large éventail de services et de ressources , a poursuivi la ministre, en citant notamment des programmes d’alphabétisation, d’apprentissage linguistique et culturel pour les jeunes enfants et des initiatives communautaires d’enseignement postsecondaire et d’apprentissage continu.

La directrice exécutive et scientifique du centre de recherche en santé Qaujigiartiit, Gwen Healey Akearok, a accueilli favorablement le financement fédéral.

Au lieu de se battre pour trouver un gymnase d’école ou des espaces disponibles dans la communauté, les familles auront accès aux programmes et aux services dans un espace prévu à cet effet , a-t-elle indiqué.

Elle ajoute que le centre était la pièce manquante dans ce projet, puisque les organismes à but non lucratif impliqués disposent déjà de financements pour offrir des programmes et des services.

Le centre communautaire de bien-être Inuusirvik est en cours de construction et devrait être achevé en septembre 2023, selon Gwen Healey Akearok. Photo : CBC / Emma Djwa

En tant qu'organisme à but non lucratif, il est extrêmement difficile de tirer parti des investissements dans ce type de projet de construction , a-t-elle souligné.

Selon Gwen Healey Akearok, le coût total du bâtiment s’élèvera à environ 12,5 millions de dollars et devrait être terminé en septembre 2023. Il nous manque 1,5 million de dollars que nous continuons à amasser, donc nous y sommes presque , a-t-elle dit.