Lydia Képinski, Lary Kidd et Clay and Friends à M pour Montréal 

Du 16 au 19 novembre, le festival M pour Montréal est de retour pour une 17e année. Au menu : des découvertes, comme la jeune Montréalaise Dee Holt, mais aussi des noms plus connus, comme Lydia Képinski, Lary Kidd, ainsi que Clay and Friends.

Au-delà de son volet professionnel, qui a débuté la semaine dernière et qui vise à faire découvrir des artistes d’ici par des spécialistes de l’industrie musicale, M pour Montréal comporte aussi une riche programmation ouverte au public.

Cette année, ce volet comprend une nouveauté : un spectacle extérieur gratuit du nom de Show Frette, qui se tiendra vendredi à compter de 16 h sous le viaduc Van Horne, à Montréal, un affront en musique à l’hiver qui s’installe.

C’est un nouvel événement. Il va faire frette, mais c’est le dernier show [extérieur] de l’année, donc mets ta veste, et on va avoir des chaufferettes et de l’alcool , explique Mikey Rishwain Bernard, directeur de la programmation.

Huit artistes se réuniront dans le parc de planches à roulettes sous le viaduc, dont Lydia Képinski, Jesse Mac Cormack, Barry Paquin Roberge et Kiwi Jr., groupe de rock torontois récemment recruté par l’étiquette Sub Pop Records.

Laura Niquay et Bon Enfant au Club Soda

M pour Montréal se déploie également dans plusieurs salles de spectacle de la métropole, comme le Quai des brumes, Le Ministère, le Théâtre Fairmount et Le National. Le Club Soda sera notamment l’hôte de trois concerts, dont celui de jeudi, alors que le groupe Clay and Friends viendra mettre le feu au Club Soda après des prestations de Soran et de Zach Zoya.

Le lendemain, place au rap avec un concert qui rassemblera le vétéran du rap queb Lary Kidd (du trio Loud, Lary, Ajust), ainsi que les rappeuses montréalaises Emma Beko et SLM.

Puis, samedi, le public pourra y entendre Laura Niquay, sacrée artiste autochtone de l’année au dernier Gala de l’ADISQ. Elle sera en compagnie du groupe Bon Enfant, de Julie Aubé, membre des Hay Babies, et de l'auteur-compositeur-interprète Lumière, qui revient de France, où il a fait la première partie de concerts de Clara Luciani.

Samedi se tiendra en parallèle au National une soirée 100 % féminine, avec Chiara Savasta, Lili-Ann de Francesco et Clodelle. À souligner également, mercredi soir au Bowling Darling, le concert avec Lisa Leblanc, Thaïs et Marilyne Léonard.

Montréal, incubateur de talents

Mikey Rishwain Bernard a un grand flair pour découvrir de nouveaux talents. Né en Californie d’un père québécois, il a passé sa vie à créer des ponts entre la scène musicale des États-Unis et celle du Québec, puis entre celle de Montréal et de l’international.

Il se rappelle d’ailleurs le premier concert de Mac DeMarco à M pour Montréal, il y a 10 ans. Le Britanno-Colombien, qui s’est installé à Montréal en 2011, était alors peu connu du public et sa prestation s’était avérée être un véritable tremplin pour sa carrière.

[Mac DeMarco] est un de mes bons amis et il m’avait dit : "Après avoir joué à ton festival, on n'a pas eu de congés pendant trois ans", se rappelle Mikey. Il pensait qu’il jouait devant une foule de 300 personnes de Montréal, mais en réalité c’était 300 délégués professionnels. Une fois qu’il a fini sa prestation, son gérant était brûlé, parce que tout le monde voulait lui parler.

Selon le programmateur, Montréal est un véritable incubateur de talents, qu’il compare même à une ville comme Seattle, qui a vu le mouvement grunge se cristalliser au tournant des années 1990. On est tellement respectés dans le monde de la musique, depuis les débuts de Leonard Cohen jusqu’à aujourd’hui. C’est non-stop , résume-t-il.

Avant, c’est nous qui invitions le monde, mais maintenant Montréal est tellement attirante que c’est eux qui nous contactent et demandent à venir ici, pour avoir une longueur d'avance [sur la compétition].

Dee Holt et Pelch, deux artistes du Québec à surveiller

C’est tout l’esprit de M pour Montréal, que Mikey et son équipe rebaptisent parfois M for Middle Guy , le middle guy décrivant en anglais le rôle d’intermédiaire. Il s’est d’ailleurs mouillé à prédire les artistes de sa programmation qui pourraient exploser sous peu, à commencer par la jeune chanteuse montréalaise Dee Holt.

C’est une petite jeune de Montréal qui a signé avec Network, un gros label américain. Elle est impressionnante, elle a un peu ce côté Gen-Z, TikTok. Un peu comme Charlotte Cardin, mais en plus jeune et en plus pop , explique-t-il. Je pense qu’un jour elle va avoir une grande carrière comme Charlotte. Sa musique me fait penser à celle de Billie Eilish, mais en plus heureuse.

Même son de cloche pour Pelch, un jeune auteur-compositeur-interprète au timbre unique et au son qui peut rappeler le folk du chanteur irlandais Dermot Kennedy. Sa voix me donne des frissons. Il a d’ailleurs fait une chanson avec Dee Holt. C’est vraiment le nouveau son de Montréal , résume Mikey.

La programmation complète de M pour Montréal est sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) .