Polyvalente Le Carrefour : une querelle entre adolescents aurait dégénéré

Les menaces ont été proférées à l’heure du midi et devant des témoins, qui à leur tour sont allés en informer la direction, a raconté Manon Dufour, la directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), en entrevue à Radio-Canada.

La direction a immédiatement composé le 911. Et en collaboration avec le service de police [de Gatineau], nous avons déclenché le code blanc, parce qu’on ne savait pas si cet individu-là allait entrer à l’école, venir sur notre terrain ou s’il était seul ou accompagné , a précisé Mme Dufour.

Manon Dufour, directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs (archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault/Radio-Canada

Plus tard dans la journée, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a indiqué sur Twitter qu’il n’y avait aucun suspect armé dans la polyvalente ni aucun blessé, contrairement aux rumeurs qui ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux.

Les étudiants et le personnel de l’école ont graduellement pu gagner la sortie, après la levée du confinement.

Je suis fière et satisfaite de la façon dont les gens ont géré le code blanc à l’intérieur de l’école , a insisté la directrice générale du CSSD .

La police a rencontré les élèves

Trois personnes ont été arrêtées à la suite de poursuites à pied dans le secteur du Centre Slush Puppie à Gatineau , a expliqué, mardi, le SPVG qui avait prévu de les interroger.

Mercredi matin, des agents de la police de Gatineau sont revenus à l'école, a indiqué Mme Dufour.

Des policiers ont répondu aux questions des élèves [mercredi] matin et des ressources supplémentaires ont été déployées pour les élèves anxieux depuis hier qui auraient besoin de parler à quelqu'un aujourd'hui.

En mêlée de presse, mercredi matin, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a brièvement commenté les événements de la veille.

Personnellement, je connais une adolescente qui fréquente Le Carrefour et j’ai été moi-même inquiète. Par contre, les services policiers on fait leur travail. Moi, je n’ai pas comme mairesse de débriefing avec la police sur ces éléments-là, c’est notre directeur général qui s’occupe de ça et des liens avec les policiers. Mais [...] j’aimerais mieux voir les jeunes rêver que d’être accroupis en silence dans une classe , a-t-elle dit.

