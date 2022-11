Québec recommande le port du masque pour tous dans les lieux publics achalandés, à l'exception des écoles et des garderies, pour faire face « au trio » de virus respiratoires qui causent un débordement dans les hôpitaux.

C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en point de presse mercredi à Québec. La veille, le premier ministre François Legault avait déclaré qu'il était hors de question de rendre obligatoire le port du masque.

On ne voulait pas aller vers une obligation. C'est une responsabilité citoyenne , a indiqué M. Dubé, accompagné du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, et du sous-ministre adjoint et coordonnateur de la cellule de crise, Daniel Desharnais.

Un cocktail épicé risque de s'installer dans les prochains mois, a exposé le Dr Boileau. Les ingrédients sont le début de la saison grippale, le virus respiratoire syncytial ( VRS ), qui touche particulièrement les jeunes enfants, et une progression prévisible de la COVID-19 avec un nouveau variant plus transmissible, le BQ1.1.

« Notre réseau de la santé est fragile en ce moment, particulièrement avec le trio de virus dont l'effet commence à s'additionner sur nos hôpitaux. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Dans ce contexte, la santé publique a aussi rappelé ses consignes en cas d'apparition de symptômes respiratoires. Il est recommandé de rester chez soi jusqu'à ce que la fièvre s'arrête, et de porter un masque en présence de symptômes tels que la toux, mal de gorge ou congestion nasale, et ce, jusqu'à la disparition des symptômes. Le Dr Boileau a également réitéré l'importance du lavage des mains.

Par ailleurs, le ministre Dubé a fait le point sur l'implantation des trois premières mesures suggérées par sa nouvelle cellule de crise, formée notamment d'infirmières, de médecins et de responsables du ministère.

Il a aussi annoncé la création d'une équipe de fluidité hospitalière dans tous les hôpitaux pour assurer un meilleur suivi auprès des patients.