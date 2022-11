Le nouveau mandat du ministère albertain des Parcs suscite des craintes

En retirant les parcs du portefeuille du ministre de l'Environnement, la première ministre Danielle Smith demande entre autres à leur nouveau responsable, Todd Loewen, d’y aménager des terrains de camping et d'y bonifier l'offre de loisir et d'activités touristiques.

Le mandat du ministre Loewen inclut également l'accélération de l'approbation de permis de coupe, l'établissement d'une filière d'immigration dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie et l'amélioration de l'infrastructure touristique dans les zones très fréquentées.

« Il y a toujours la possibilité d'avoir plus de sentiers dans plus d'endroits, que ce soit pour la randonnée ou [pour les véhicules tout-terrain]. Nous allons voir ce qui est fait et ce qui pourrait être fait à l'avenir. »