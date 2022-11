Phil Comeau devient officier de l’Ordre des Arts et des Lettres

C’est un grand honneur, c'est extraordinaire! , confie l'artiste.

« Je suis ravi de l’avoir reçu lors de la Première mondiale de mon film devant 800 personnes » — Une citation de Phil Comeau, cinéaste acadien

Les centaines de spectateurs au théâtre Capitole de Moncton lui ont offert deux ovations pour le féliciter de ses nouvelles insignes. Phil Comeau croit que le moment pour cette reconnaissance était bien choisi.

Ça s’est fait dans le cadre du Festival international de Cinéma Francophone en Acadie (FICFA) devant des gens qui comme lui se battent pour la survie et le rayonnement de la culture francophone.

Il croit d’ailleurs que les insignes d'officier de l’Ordre sont aussi une reconnaissance pour tous les artisans acadiens qui ont contribué à ses films.

Les artisans de son film « L'Ordre secret » ont reçu une ovation lors de la première au Théâtre Capitol à Moncton. Phil Comeau aussi a reçu des ovations pour son titre d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Photo : Facebook/Phil Comeau

C’est certain que reconnaître le cinéma acadien pour moi c’est super important , admet Phil Comeau.

Ça me fait un grand plaisir que la France s’intéresse à nous.

Le cinéaste originaire de la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse habite Moncton depuis déjà des dizaines d’années.

Phil Comeau est aussi membre de l’Ordre du Canada depuis 2011 et membre de l’Ordre du Nouveau-Brunswick depuis 2016.

Il a également reçu la médaille Léger-Comeau en 2021 et il a remporté des centaines de prix dans des festivals de cinéma internationaux.

Le cinéaste acadien Phil Comeau Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Il était chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres depuis 2006 avant de passer au grade d’officier, le deuxième échelon de l’Ordre ministériel français.

C'est probablement à cause des films que je fais qu’on a décidé de me monter d'un grade.

C’est très rare les artistes au Canada qui ont ce grade-là.

Il croit que deux de ses récents films Belle-Île-en-Mer, île bretonne et acadienne et Belle-Île en Acadie, qui traitent des liens historiques et familiaux entre l’Acadie et la France, l’ont aidé à monter en grade.

Je pense que le fait que je m’intéresse à la France à ce point là ça a sûrement attiré l’attention , dit-il.

Des Bellilois, sifflets à la bouche dans une scène du documentaire « Belle-Île en Acadie » . Photo : Gracieuseté de Phil Comeau

Il rappelle que l’Ordre, créé en France en mai 1957, reconnaît les artistes qui se sont illustrés dans le domaine artistique ou littéraire.

En plus d’avoir réalisé plusieurs films primés, Phil Comeau a aussi gagné en 2015 le prix France Acadie pour son livre L'Acadie, hier et aujourd'hui - l'histoire d'un peuple.

Dans les dernières années, ç’a vraiment été comme un gros coup en France!

Son prochain film Racines, Diaspora & Guerre, qui doit sortir au début de 2023, ne fera pas exception.

Dans ce film, il suit Isabelle Cyr qui va à la rencontre des gens d’origines acadiennes en France.