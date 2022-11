Loblaw affiche un profit et des revenus en hausse au 3e trimestre

La chaîne d'épiceries et de pharmacies a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires totalisant 556 millions de dollars, ou 1,69 $ par action, pour le trimestre clos le 8 octobre. En comparaison, il avait engrangé un profit de 431 millions de dollars, ou 1,27 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 17,39 milliards de dollars, par rapport à ceux de 16,05 milliards de dollars du troisième trimestre de 2021.

Les ventes des épiceries ouvertes depuis au moins un an ont grimpé de 6,9 %, tandis que celles des pharmacies comparables ont avancé de 7,7 %.

Les ventes ont été soutenues par la solide performance des enseignes à escompte de l'épicier, notamment No Frills et Real Canadian Superstore, a précisé Loblaw.

L'entreprise a en outre souligné la tendance continue, chez les consommateurs, à choisir les marques privées comme le Choix du Président et Sans nom.

Des ventes solides et des marges stables

L'inflation des prix au détail des aliments au Canada est restée parmi les plus faibles des pays membres du G7, a assuré Loblaw, mais les forces inflationnistes mondiales (ont) toutefois continué à entraîner une augmentation du coût des aliments au cours du trimestre , a affirmé Loblaw dans un communiqué.

Les efforts de Loblaw visant à modérer les augmentations de coûts et à offrir une valeur supérieure aux clients grâce à son programme PC Optimum et à ses promotions se sont traduits par des ventes solides et des marges brutes stables dans le secteur de l'alimentation au détail , a poursuivi l'entreprise.

Dans les pharmacies de la chaîne Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec), les revenus ont profité des plus fortes ventes dans les catégories où les marges de profit sont plus élevées, comme les produits de beauté et les traitements pour le rhume et la grippe, a indiqué Loblaw.

Sur une base ajustée, Loblaw a enregistré un bénéfice de 2,01 $ par action, un résultat en hausse par rapport à celui de 1,59 $ par action de l'an dernier.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un profit ajusté de 1,96 $ par action et à des revenus de 16,85 milliards de dollars, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.