Restauration : les réservations non honorées en hausse à Québec

Les réservations non honorées (no show) sont de plus en plus fréquentes dans les restaurants de Québec, accentuant la frustration chez les restaurateurs. L'Association Restauration Québec interpelle le gouvernement pour que leurs établissements puissent légalement pénaliser les clients récalcitrants.

Certaines soirées, c'est jusqu'à 40 % des clients qui ne se présentent pas au Tequila Lounge, qui a pignon sur la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch.

On a eu beaucoup de difficulté malgré l'aide qu'on a eue du gouvernement dans les dernières années à cause de la pandémie , indique Ariane Robitaille, co-propriétaire du restaurant.

Le prix des aliments a également considérablement augmenté.

Le seul moyen qu'on peut s'assurer qu'on soit rentable, c'est qu'on s'assure que les clients arrivent et qu'on aille des soirées complètes , témoigne la restauratrice. Si au final, 40 % des gens n'arrivent pas à leur réservation et qu'on garde leur table parce qu'on pense qu'ils sont en retard [...] et qu'on dit non aux autres clients, il y a une perte de revenu , ajoute-t-elle.

Ariane Robitaille, propriétaire du Tequila Lounge Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

L'ARQ interpelle Québec

Dans le contexte, l'Association Restauration Québec (ARQ) a envoyé une lettre au ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, pour lui demander de légiférer sur les pénalités possibles envers les clients. Elle demande aussi une rencontre rapidement.

Dans les dernières semaines, l'ARQ a constaté une recrudescence du phénomène partout dans la province, notamment à Québec.

[On veut] un changement soit dans la Loi du consommateur ou un règlement. L'objectif, c'est de mettre des frais modiques quand les clients ne présentent pas à leur réservation. On ne demande pas de facturer toute une table, mais de changer les comportements , explique Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec.

La Loi sur la protection du consommateur stipule cependant que la voie à emprunter pour un restaurateur lésé n’est pas de prélever un montant sur une carte de crédit, mais plutôt d’utiliser les tribunaux.

Or, certains restaurants pénalisent déjà les clients qui ne se présentent pas. Martin Vézina cite en exemple des frais variant entre 10 et 20 $ par client récalcitrant. Des chefs ont confié à Radio-Canada voir une nette diminution du phénomène depuis. L'idée ici, c'est de changer les comportements, pas nécessairement faire de l'argent , précise M. Vezina.

Ajoutons à cela que le système de réservation permet une meilleure planification pour les restaurateurs les aidant à mieux gérer les commandes d'aliments et le personnel.

Il y a de la nourriture qui a été achetée, du personnel qui a été payé, mais nous, on ne peut pas avoir de vente , souligne M. Vézina.

Pas d'engagement formel

Par courriel, le cabinet du ministre dit avoir reçu la lettre de l' ARQ . Elle est présentement analysée .

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel