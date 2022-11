Les Blue Jays échangent le voltigeur Teoscar Hernández aux Mariners

Hernández, un Dominicain de 30 ans, était sous le contrôle de l'équipe torontoise pour une autre année seulement. Il allait devenir joueur autonome au terme de la prochaine campagne.

En retour de ses services, les Jays ont mis la main sur le releveur droitier Erik Swanson, qui vient de connaître la meilleure saison de sa carrière et dont l'équipe aura le contrôle pour trois ans.

Swanson a disputé 57 matchs la saison dernière et il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,68. À Seattle, il faisait partie de l'un des meilleurs groupes de releveurs de toute la MLB .

Toronto a aussi obtenu l'espoir Adam Macko, 21 ans, dans cet échange. Un lanceur gaucher natif de la Slovaquie, il aurait le potentiel de devenir un partant. Il a d'ailleurs déjà joué au Canada puisqu'il a fait ses classes à l'école secondaire Vauxhall en Alberta.

Teoscar Hernández s'est démarqué comme l'un des meilleurs joueurs offensifs à sa position. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

En concluant cet échange, les Blue Jays ont libéré de l'espace sur leur masse salariale et ajouté à leur groupe de releveurs, l'un de leurs objectifs principaux de la saison morte.

Swanson touchera dix pour cent du salaire que devrait empocher Hernández en 2023. L'équipe torontoise, qui a aussi libéré les voltigeurs Raimel Tapia et Bradley Zimmer mardi, disposera ainsi d'environ 19 millions de dollars supplémentaires pour procéder à ses emplettes sur le marché des joueurs autonomes cet hiver.

Le groupe de releveurs des Blue Jays se résume plus qu'à George Springer, Lourdes Gurriel Jr, Whit Merrifield, Otto Lopez et Nathan Lukes. Des renforts seront certes nécessaires à cette position.

Teoscar Hernández s'est démarqué dans la Ville Reine par sa puissance au bâton, gagnant deux bâtons d'Argent, remis au meilleur joueur offensif à sa position, en 2020 et 2021. En six ans avec les Blue Jays, il a notamment frappé 129 coups de circuit et maintenu une moyenne au bâton de ,263.

Le Dominicain a aussi représenté Toronto au match des étoiles du baseball majeur en 2021.

Hernández avait été obtenu des Astros de Houston en juillet 2017 en retour du lanceur Francisco Liriano. Il était devenu l'un des joueurs les plus appréciés de ses coéquipiers et de la foule.