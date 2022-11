Fredericton envisage de débourser 1,3 M$ pour plus de policiers et d’agents de sécurité

La police de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, demande à la Ville de lui allouer 1,3 million de dollars de son budget pour 2023. L’argent servirait à l’embauche de quatre policiers supplémentaires et au lancement d’un projet pilote de sécurité publique communautaire.

Deux résolutions ont été proposées au Comité de la sécurité publique : l’embauche des agents qui coûterait 700 000 $ et la mise en place de mars à novembre de l’unité de services de sécurité communautaire qui coûterait 600 000 $.

Le chef de la police de Fredericton, Martin Gaudet, a assuré aux conseillers municipaux que l’embauche de ces employés est nécessaire en raison de l'augmentation de la population de la ville causée par la réforme de la gouvernance locale.

Notre travail ne s’annonce ni plus facile à faire, ni plus simple ni plus sécuritaire , a-t-il dit, rappelant que 4500 résidents s'ajouteront à la population de la ville dès le 1er janvier 2023.

Cette annexion requiert un plus grand nombre d’agents et, avec ce que nous observons et entendons sur la situation actuelle, il va de soi que leur arrivée sera bien reçue , a lancé Martin Gaudet.

L’unité de services de sécurité communautaire serait pour sa part constituée de six à huit agents d’une firme privée qui patrouilleraient certaines parties de la ville chaque jour.

Ces employés ne seraient pas armés, mais porteraient l’uniforme et auraient l’autorisation de donner des amendes.

Ils auraient entre autres comme tâches d’établir des relations avec les commerçants pour assurer la sécurité, d'identifier et de traquer les vandales et les voleurs et de surveiller les campements de sans-abris pour aviser le corps policier de leur emplacement, souligne le directeur adjoint de la sécurité publique et des communications de la Ville de Fredericton, Brad Cameron.

La police de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a démantelé quatre campements de sans-abris en 2022. Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

En octobre, la Ville a organisé deux rencontres communautaires invitant les résidents à partager leurs craintes avec les autorités locales en matière de sécurité et de criminalité.

C’est à la suite de suggestions faites lors de ces rencontres que l’idée du projet pilote est née.

Les retours qu’on a reçus étaient très clairs. Il y a un malaise grandissant quant à la sécurité dans notre ville , dit Brad Cameron.

Deux conseillers votent contre

La recommandation de Martin Gaudet et de Brad Cameron aux conseillers municipaux arrive au moment où ces derniers sont en train de finaliser les derniers détails du budget 2023 de la Ville.

À la suite d’un vote, le Comité de la sécurité publique a approuvé les deux résolutions, qui doivent néanmoins encore avoir l’approbation finale des conseillers municipaux au cours d’une rencontre le mois prochain sur le budget.

Les conseillères municipales Margo Sheppard et Ruth Breen ont voté contre les deux résolutions.

J’aimerais pouvoir me sentir mieux par rapport à cela, vraiment, parce que je reconnais les inquiétudes de la communauté , a dit Ruth Breen. Je suis vraiment préoccupée par la sous-traitance des agents de sécurité communautaire. Je crois qu’on perd une partie de la maîtrise de la formation et je crois que les compétences communautaires requises qui seront demandées à ces personnes sont énormes. J’aimerais juste qu’on ait un peu plus de pouvoir là-dessus.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ruth Breen, conseillère municipale de Fredericton, au Nouveau-Brunswick Photo : Gracieuseté : Facebook / Ruth Breen

Ruth Breen souligne aussi que la Ville n’a pas encore reçu de directives de la part de la province quant à savoir combien de policiers supplémentaires seraient requis pour les futures régions annexées. Selon elle, il ne faut pas sauter trop vite sur la gâchette au sujet des nouvelles embauches.

La mairesse Kate Rogers a de son côté approuvé les deux résolutions. Elle a déclaré avant le vote avoir entendu plusieurs chefs policiers qui se sont succédé à Fredericton affirmer que la ville avait besoin de plus d’agents.

Elle a aussi indiqué que, si l’austérité budgétaire des dernières années n’a pas permis l’embauche de nouveaux agents, la situation pourrait être différente en 2023.