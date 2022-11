Des cadres chez Nalcor payés jusqu’à 270 000 $ de plus que d’autres fonctionnaires

Selon un rapport de la vérificatrice générale à Terre-Neuve-et-Labrador Denise Hanrahan, plusieurs cadres et gestionnaires chez Nalcor recevaient – et continuent de recevoir – un salaire beaucoup plus élevé que d’autres employés du gouvernement dans des postes de même niveau.

De cadres étaient payés jusqu’à 271 327 $ de plus annuellement qu’un autre haut fonctionnaire du gouvernement provincial. Pour les directeurs, ceux-ci ont reçu jusqu’à 116 782 $ de plus que leurs collègues occupant des postes équivalents.

Nous n’avons pas pu déterminer d’argument d’affaires pour expliquer la variation , souligne le rapport, qui couvre la période entre 2013 et 2018.

Selon le rapport, les responsabilités de ces personnes étaient équivalentes à celles de leurs pairs, mais les employés de la société de la Couronne étaient payés davantage.

Le conseil d’administration a approuvé entre 2013 et 2018 un dépassement des échelons salariaux de 20 % et a accepté une structure de rémunération permettant à des employés de toucher un salaire excédant leur rémunération de base de plus de 10 %.

« Pour mettre cela en contexte, ces changements se sont produits alors qu’il y avait un gel des salaires des employés provinciaux. » — Une citation de Extrait du rapport de la vérificatrice générale de Terre-Neuve-et-Labrador

En 2018, une année décrite par le ministre des Finances Tom Osborne comme une passe difficile pour les finances de la province, Nalcor a octroyé des compensations financières d’une valeur de 180,5 millions de dollars à ses employés.

Les sociétés de la Couronne sont habituellement tenues de payer leurs employés en fonction de la classification des postes et des politiques de rémunération du gouvernement, mais Nalcor a été exemptée de cette règle par un décret de la province.

Plus de congés et d'allocations

Pendant la période examinée, 15 cadres ont obtenu des paiements incitatifs de 46 000 $ et 70 gestionnaires ont reçu une prime de 16 000 $.

Nalcor était responsable des travaux du barrage de Muskrat Falls, sur le leuve Churchill (archives). Photo : Nalcor

La haute direction s’est vu accorder au total des primes d’une valeur de 1,5 million $.

Les cadres et les gestionnaires se sont aussi vu offrir des conditions plus avantageuses que leurs pairs au gouvernement provincial. Ils pouvaient bénéficier de 15 à 28 jours de vacances, de cinq jours de congé personnel et familial et avaient accès à un programme de congé de maladie de courte durée de 75 jours payés. En comparaison, les employés du gouvernement provincial ont accès en moyenne à une période de 25 à 35 jours payés selon leur ancienneté.

Nalcor accordait aussi des allocations de 12 740 $ pour l'utilisation d'une voiture à ses dirigeants.

Le rapport recommande que soient réévaluées les politiques de rémunération pour assurer une meilleure utilisation des fonds publics.

Formée en 2007, la société Nalcor a été responsable du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, qui a coûté des milliards de plus que prévu et qui connaît des retards considérables. La société provinciale d’énergie Nalcor a été intégrée à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador en 2021 après une enquête publique.