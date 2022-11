Guy Lafleur au coeur du prochain spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières

C’est la première fois qu’un sportif est au coeur de cette série hommage. La Corporation des événements de Trois-Rivières et le Cirque du Soleil en ont fait l’annonce mercredi.

Le fils de Guy Lafleur, Martin, se réjouit de cette nouvelle. Je suis fier de savoir que mon père sera mis à l’honneur à Trois-Rivières l’été prochain , a-t-il déclaré par voie de communiqué.

« Mon père était un artiste de la glace. Il savait faire preuve d’une grande imagination pour être le meilleur dans sa discipline. Il avait aussi coutume de dire que le hockey n’est pas un one-man-show, mais plutôt un travail d'équipe. » — Une citation de Martin Lafleur

En plus de s’être démarqué sur la patinoire, Guy Lafleur a enregistré un album disco dans lequel il parlait de hockey. Le célèbre numéro 10 est décédé en avril dernier des suites d’un cancer.

Un nouveau virage pour la série hommage

En choisissant d’honorer un athlète, la série hommage du Cirque du Soleil à Trois-Rivières prend un nouveau tournant. Les six derniers spectacles mettaient à l’honneur des artistes du monde musical.

Personnalités à l’honneur dans la série hommage du Cirque du Soleil Été 2023 : Guy Lafleur

Été 2022 : Divas québécoises

Été 2019 : Les Cowboys Fringants

Été 2018 : Les Colocs

Été 2017 : Luc Plamondon

Été 2016 : Robert Charlebois

Été 2015 : Beau Dommage

Une fois de plus, nous aurons la chance d’approfondir et d’explorer la plateforme créative de la série hommage, mais sous un nouvel angle a déclaré le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre, par voie de communiqué.

L’hommage à Guy Lafleur sera présenté du 19 juillet au 19 août 2023.

Les six derniers spectacles du Cirque du Soleil ont attiré environ 334 000 spectateurs à l’Amphithéâtre Cogeco, situé au confluent de la rivière Saint-Mauricie et du fleuve Saint-Laurent.

Le sixième opus de la série hommage du Cirque du Soleil, Vive nos divas, a attiré 47 500 spectateurs, dont 62 % provenaient de l’extérieur de la Mauricie.