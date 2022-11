La Bouffée d’Air du KRTB rouvre partiellement son service d’hébergement

L’organisme avait été forcé de mettre sur pause les services la nuit et la fin de semaine, après le départ de trois de ses employés le mois passé.

La Bouffée d’Air du KRTB, qui vient en aide à toute personne en situation d’urgence, indique que quatre lits sont disponibles pour le moment. L’équipe a bon espoir d’en proposer six pour la période des Fêtes, une période normalement plus achalandée.

En temps normal, le centre de crise offre neuf lits à sa clientèle.

Afin d’engager du personnel, la directrice générale Hélène Chabot a d’abord dû puiser dans les subventions gouvernementales allouées lors de la pandémie de COVID-19 pour majorer la prime de nuit et les salaires.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent se charge pour sa part de fournir des intervenants à l’organisme pour les quarts de travail du soir et de la fin de semaine, à raison d’une fin de semaine sur deux.

Pour permettre la réouverture, Mme Chabot a aussi modifié les horaires d’accueil des personnes en crise.

L’organisme cherche toutefois à pourvoir un dernier poste d'intervenant psychosocial, pour maintenir ses services adéquatement.

Ce mode d’opération reste toutefois précaire, souligne la directrice générale de l’organisme.

Je me dis qu’on est capable de rouler trois ans comme ça maximum. Ce n’est pas une formule de gestion, on ne voulait pas prendre ce chemin-là, mais si on ne le prend pas, on ferme, il n’y a plus d’employés , commente-t-elle.

Mme Chabot ajoute que son organisme ainsi que d’autres centres de crise de la région comptent former un comité pour négocier avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent afin de trouver des solutions pérennes.

« Il faut que le gouvernement comprenne que les centres de crise sont en crise. » — Une citation de Hélène Chabot, directrice générale de la Bouffée d’air KRTB

Il faut que les centres de crise soient subventionnés et reconnus. On est victime du fait qu’on est des généralistes. Il y a peu d’argent qui vient dans nos coffres , déplore-t-elle.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs