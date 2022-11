La mission à l’étranger n’est pas inutile, estime le maire Marchand

Pour Bruno Marchand, Claude Villeneuve a choisi son camp, celui du négativisme.

On s’attend à rien d’autre de l’opposition. Monsieur Villeneuve bougonne. C’est ce qu’il fait depuis plusieurs mois. Nous, on continue de travailler. On avance, on est constructifs , a affirmé Bruno Marchand aux journalistes, quelques heures après son arrivée à Tunis.

Le maire mène une mission, du 11 au 18 novembre, à Paris, Le Havre et Tunis.

Le chef de l'opposition, Claude Villeneuve Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Du réchauffé

Mardi, le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve, a reproché au maire d’enfoncer des portes closes et de servir des idées réchauffées durant sa mission à l’étranger.

Que le maire de Québec fasse des missions à l'étranger, ça va de soi. On est pour ça. Par contre, il faut que ça donne des résultats, il faut que ça vaille la peine et là c'est comme une tournée d'information de formation. J'aurais aimé sentir qu'il est plus préparé que ça , a affirmé Claude Villeneuve.

Mario Girard et Bruno Marchand Photo : Radio-Canada

Le chef de l’opposition cite en exemple notamment le dossier des partenariats entre les ports. En France, le maire et le président-directeur général du port de Québec, Mario Girard, se sont dits impressionnés par la collaboration entre les ports du Havre, de Paris et de Rouen.

Bruno Marchand souhaite aussi s'inspirer de ce qu'il a vu à Paris concernant la sécurité des rues autour des écoles.

Depuis deux ans, la Ville de Paris a transformé 200 rues autour d'écoles pour faire plus d’espaces pour les enfants.

L'adjoint du maire de Paris, David Belliard a montré au maire de Québec l'aménagement d'une rue près d'une école convertie en corridor sécuritaire pour les élèves. Photo : (Twitter ) / David Belliard

Méconnaissance locale

Claude Villeneuve estime que les affirmations de Bruno Marchand à l’étranger témoignent d’une méconnaissance de ce qui est fait ici.

Ses interventions sur la sécurité routière, c’est ce que son service des transports et de la mobilité intelligente est déjà en train de faire présentement. Ses interventions sur le port, il parle de choses qui sont déjà en place, comme une collaboration avec Trois-Rivières et Montréal , lance Claude Villeneuve.

« Sérieusement, on dirait que le maire se renseigne sur ce qui se passe à Québec depuis Paris. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l'opposition.

Des propos réfutés par le maire.

Hier, on a bâti des ponts intéressants avec les ports du Havre, de Rouen et de Paris. Il y a là des projets intéressants. Tisser des maillages avec des partenaires importants, apprendre, ça nous permet d’aller plus vite. Je suis très fier de ce qu’on fait. C’est une très, très bonne tournée , rétorque Bruno Marchand.

Avec la collaboration de Louise Boisvert