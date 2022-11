385 parcours d’autobus annulés depuis le début de l’année scolaire en Outaouais

Les centres de services scolaires de l’Outaouais ont recensé près de 400 annulations de parcours d’autobus scolaire depuis la rentrée.

Nous sommes préoccupés par les parcours annulés, toutefois depuis quelques semaines nous voyons une amélioration , indique par courriel le Centre de Services scolaire des Draveurs (CSSD), qui est de loin le plus touché dans la région avec 312 parcours annulés depuis le mois de septembre.

Il y a eu des problèmes au niveau du personnel chez l’un de nos transporteurs. Toutefois, celui-ci semble se résorber , ajoute le CSSD .

Annulation de parcours d’autobus scolaire en Outaouais depuis septembre 2022 Annulation de parcours d’autobus scolaire en Outaouais depuis septembre 2022 Draveurs 312 Portages de l’Outaouais 46 Western Quebec 27 Hauts-Bois-de-l’Outaouais 0 Coeur des Vallées 0

Une pénurie de main-d’œuvre qui persiste

À l’échelle de la province, les transporteurs scolaires sont aux prises avec un manque de main-d'œuvre depuis quelques années et font face à des choix difficiles. Quand je dois couper des parcours, ce n’est pas de gaieté de coeur, loin de là , explique Jacques Savary, le gérant d’Autobus Campeau à Gatineau, qui supervise 68 parcours d’autobus scolaire par jour. On essaie de couper le moins possible dans les zones rurales, car on sait que c’est plus difficile pour les parents de trouver des alternatives , ajoute-t-il.

Une formation gratuite

Pour attirer davantage de candidats chauffeurs, Autobus Campeau propose depuis 2018 une formation gratuite d’environ trois mois pour obtenir le fameux permis de classe 2, indispensable à la conduite d’un autobus scolaire.

Depuis 2018, Autobus Campeau organise des formations gratuites pour chauffeurs d’autobus. Une fois formés, les chauffeurs doivent s’engager à travailler 18 mois pour la société. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

La société estime qu’elle forme entre sept et huit chauffeurs par année.

L’examen théorique est difficile , reconnaît Sophie Côté, adjointe administrative et responsable de la formation au sein d’Autobus Campeau, alors beaucoup de candidats se découragent .

Si je pouvais parler aux personnes qui font les examens à la SAAQ , je leur dirais : s’il vous plaît, adaptez l’examen car il y a une grosse partie qui concerne les camions lourds et que les futurs chauffeurs d'autobus doivent quand même apprendre , ajoute-t-il.

Une fois recruté chez Autobus Campeau, un chauffeur d’autobus scolaire gagne 23 dollars de l’heure, avec 20 heures garanties par semaine.

Retraités et mères au foyer

Ça n'attire pas beaucoup de jeunes, plutôt des retraités qui veulent travailler quelques heures par jour. Mais vivre de ce travail, c’est compliqué , reconnaît Jacques Savary.

Manon Pilon est conductrice d’autobus scolaire depuis la rentrée de septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Manon Pilon fait partie des dernières recrues à avoir pris le volant d’un de leurs autobus. Après 14 ans au foyer, la mère de famille avait envie d’un nouveau défi.

Je sais que ce n’est pas un métier pour tout le monde, mais je suis sûre que c’est un métier pour du monde, j’aimerais que les gens essayent , explique la Gatinoise de 43 ans.

Je me vois conduire des autobus jusqu’à ma retraite. Je conduirai avec des petites lunettes, je dirai encore aux enfants "asseyez-vous". J’ai trouvé ma vocation , conclut-elle.