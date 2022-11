Des travailleurs de l’éducation pourraient faire la grève à nouveau en Ontario

Ces travailleurs de l'éducation avaient suspendu leur grève et repris les négociations mardi dernier en échange de la promesse du premier ministre Doug Ford d'annuler sa loi spéciale qui leur imposait un contrat de travail de quatre ans.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui les représente, affirme toutefois que c'est de nouveau l'impasse dans les négociations.

Laura Walton, présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario, affirme que le gouvernement a offert une hausse de salaire annuelle de 3,59 % à ses membres, l'équivalent de 1 $ de plus l'heure, dit-elle.

Le Syndicat réclame des investissements additionnels en classe, y compris la présence d'une éducatrice de la petite enfance dans chaque classe de maternelle.

Le SCFP dit néanmoins être prêt à poursuivre les négociations.

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce dit que le gouvernement a négocié de « bonne foi » et accuse le syndicat d'avoir rejeté de « multiples » offres bonifiées.

« Nous avons fait tout ce qu'on avait promis de faire. On a annulé la loi spéciale et on a bonifié de façon significative les salaires. »