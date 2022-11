Pas question de mettre fin à l’embauche, dit le Service de police de Surrey

Le nouveau service de police a fait cette déclaration mardi, après l'adoption, lundi soir, par le nouveau conseil municipal d'une motion mettant fin à la transition.

La mairesse Brenda Locke et les conseillers majoritaires du parti Surrey Connect ont fait campagne et entament maintenant les démarches pour maintenir la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Surrey. Ils affirment qu'il est moins coûteux de poursuivre le contrat de services avec la GRC que de mettre en place une force policière municipale.

Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique et procureur général, Mike Franworth, affirme que la province ne financera pas la décision de la Ville de Surrey.

Il a ajouté que la transition ne peut être abandonnée sans que la Ville et la GRC ne lui soumettent de rapports faisant valoir pourquoi il faut éliminer le nouveau service de police de Surrey et comment ils entendent assurer les effectifs nécessaires au sein du détachement de la GRC à Surrey. Il s'attend à recevoir ces rapports d'ici la fin novembre.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, attend les rapports de la Ville de Surrey et de la GRC. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

L'important - et c'est mon rôle en tant que procureur général - c'est de m'assurer qu'il y a un service de police sécuritaire et efficace en place, non seulement à Surrey , mais partout dans la province, a-t-il déclaré.

« Une transition [entre deux services de police] ce n'est pas aussi simple que d'allumer ou éteindre une lumière. » — Une citation de Mike Farnworth, procureur général et ministre de la Sécurité publique de la C.-B.

La porte-parole de la police de Surrey, Lisa Eason, a déclaré que le service préparait également un rapport pour le ministre Farnworth.

La province a demandé à la Commission de police de Surrey de continuer à déployer ses effectifs au cours du mois de novembre , a déclaré sa directrice générale, Melissa Granum, mardi. Environ 35 nouveaux policiers vont être déployés en novembre pour répondre aux appels.

Le ministre Farnworth ajoute que la Ville de Surrey n'a pas le pouvoir de contrôler les dépenses du service de police de Surrey et que le plan de transition vers une police municipale restera en place jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan.

La mairesse de Surrey, Brenda Locke, affirme que le service de police devrait donner suite à son ordre de mettre fin à l'embauche et aux dépenses en toute bonne foi .

Pour sa part, Kash Heed, un ancien ministre de la Sécurité publique et procureur général de la Colombie-Britannique qui est aujourd'hui conseiller municipal à Richmond, dit qu'un retour aux services de la GRC à Surrey pourrait prendre plus de quatre ans, si cela est même possible .

Je crois qu'il sera très difficile pour la nouvelle mairesse de vraiment mettre les freins à cette transition , dit-il.

Avec les informations de Courntey Dickson, The Early Edition et de On The Coast