Assermentation du nouveau conseil municipal de Windsor

C'est au son de la musique de l'Orchestre symphonique de Windsor et de la lecture de poèmes que c'est ouvert la réunion inaugurale du nouveau conseil municipal de Windsor mardi soir. Trois nouveaux élus ont fait leur entrée alors que le maire Drew Dilkens a prêté serment pour un troisième mandat.

Une fois les conseillers assermentés, M. Dilkens a prononcé son discours inaugural, souhaitant la bienvenue aux nouveaux visages de l' équipe et se concentrant sur l'avenir financier de Windsor.

Il a également fait un bilan de ses deux premiers mandats en tant que maire et il est revenu sur les défis auxquels il a été confronté, notamment les inondations, les fermetures potentielles de l'industrie automobile et une période difficile de pandémie.

Mais au lieu d'être inquiet de ce qui pourrait arriver et de toutes les choses qui échappent à notre contrôle, je peux vous assurer ce soir que je suis optimiste quant à l'avenir de Windsor , a indiqué M. Dilkens.

Pour exposer ses propos, M. Dilkens a notamment souligné le fait que Windsor ait été choisie pour accueillir l'usine de batteries pour véhicules électriques, une usine qui doit créer 3000 emplois à son ouverture dans deux ans.

Windsor est maintenant à la pointe d'une révolution mondiale de l'industrie automobile, comme nous n'en avons pas vu depuis cent ans , a déclaré M. Dilkens.

Le maire a aussi mentionné deux autres projets, le pont Gordie Howe, qui devrait être achevé d'ici 2024, et un nouvel hôpital pour la région, pour lequel il prédit des coups de pelle dans le sol d'ici la fin du mandat de ce conseil.

« Nous avons une croissance démographique, une croissance de la construction et les gens considèrent maintenant notre région comme une plaque tournante de la croissance économique et culturelle. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Trois nouveaux conseillers municipaux ont prêté serment, notamment Renaldo Agostino (sur la photo) qui représente le quartier 3. Photo : CBC/TJ Dhir

De nouveaux venus

Angelo Marignani, Mark McKenzie et Renaldo Agostino ont été les trois premiers conseillers à être officiellement assermentés mardi soir. Ils prennent les places des anciens conseillers Rino Bortolin, Jeewen Gill et Chris Holt.

M. Agostino, qui entretient depuis longtemps des liens avec le centre-ville, a déclaré vouloir faire de ce secteur un endroit plus sûr et plus dynamique.

M. McKenzie, ancien animateur de la radio 89X FM et actuel agent immobilier, a remporté le quartier 4 par seulement 28 voix de plus que son plus proche concurrent. Il a déclaré que le logement abordable est sa principale préoccupation pour son quartier.

M. Marignani s'est présenté cinq fois au poste de conseiller du quartier 7 avant de remporter la victoire de cette année. Il est employé du constructeur automobile Magna International et ancien propriétaire d'une entreprise de Windsor. Il dit que ses priorités sont les soins de santé, la vitesse et la sécurité dans les parcs municipaux.

Les réunions inaugurales dans la région

Les conseils municipaux de Leamington, Kingsville, Tecumseh et Lakeshore ont également tenu leurs réunions inaugurales mardi soir.

Réunions inaugurales à venir : Essex - 21 novembre

LaSalle - 22 novembre

Amherstburg - 28 novembre

Avec des informations de CBC