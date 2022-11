La première neige rend les déplacements difficiles dans le Grand Montréal

Un carambolage de six véhicules est survenu tôt en matinée sur l’autoroute 50, à Grenville-sur-la-Rouge, forçant sa fermeture pour une durée indéterminée dans les deux directions entre le chemin Kilmar et le chemin Scotch.

La Sûreté du Québec ( SQ ) rapporte des dizaines de sorties de routes sur son territoire, mais il n’y a toutefois pas d’incident majeur, selon l’agente Marythé Bolduc.

Dans les Laurentides, la circulation est au ralenti sur les autoroutes 13 et 15, et les traversées en direction sud pour se rendre à Laval sont difficiles. Les routes sont partiellement couvertes, mais la visibilité est bonne, indique Transports Québec.

En Montérégie aussi, les conditions routières sont difficiles en raison des chutes de neige. Plusieurs tronçons sont partiellement enneigés mercredi matin.

Les premiers flocons de neige ont commencé à tomber cette nuit dans le sud de la province, où les températures avoisinent le point de congélation. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

À Montréal et à Laval, la situation est différente, la majorité des voies de circulation sont dégagées et la visibilité est bonne. Mais les précipitations qui se poursuivront en journée pourraient rendre les déplacements plus difficiles pour les automobilistes.

Quelques vols ont été annulés ou retardés à l’aéroport Montréal-Trudeau en raison des conditions météorologiques.