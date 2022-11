Un entrepreneur perd la vie sur le chantier d’une mine près de Dubreuilville

Nous sommes profondément attristés par cet accident , a déclaré Larry Radford, président et chef de la direction d'Argonaut Gold, dans un communiqué de presse.

La sécurité de nos employés et sous-traitants est notre priorité absolue et le décès de cet individu est un choc pour nous tous. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

La société a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités pour enquêter sur la cause de l'accident, le qualifiant d’incident isolé .

Le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario a précisé que l'entrepreneur était employé par Scott Steel Erectors.

Dans un courriel à CBC, le ministère a déclaré qu'il avait délivré deux ordonnances contre Scott Steel Erectors.

Un inspecteur et un ingénieur du ministère se sont rendus sur les lieux de l'accident.

L'enquête est en cours.