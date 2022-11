Une première bordée de neige de la saison en Mauricie et au Centre-du-Québec

Entre 10 et 15 centimètres de neige sont attendus mercredi en Mauricie et au Centre-du-Québec. La majorité des précipitations devraient se terminer en soirée, selon Environnement Canada.

La neige sera accompagnée de vents modérés du secteur nord-est, principalement le long du fleuve Saint-Laurent, ce qui causera des visibilités réduites par endroits , indique l’agence fédérale sur son site Internet.

La prudence est donc de mise sur les routes. Le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, affirme que les rafales pourraient atteindre près de 40, 50 km/h près du fleuve, donc on pourrait avoir un peu de poudrerie par endroits .

La quantité de neige attendue varie selon les secteurs. Plus on va vers le nord, moins on va en recevoir , a résumé le météorologue. La majorité des résidents de la Mauricie devraient donc recevoir moins de neige que ceux du Centre-du-Québec.

Environnement Canada ne qualifie pas la situation de tempête en Mauricie et au Centre-du-Québec, mais dans l’est du Québec, il devrait bel et bien s’agir d’une tempête, si l’on tient compte de la quantité de neige et des forts vents prévus.

Aucun accident grave à signaler

Vers 7 h 30 mercredi matin, le ministère des Transports du Québec (MTQ) ne répertorierait aucun accident grave en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Des ralentissements étaient toutefois visibles sur le site Internet de Transports Québec sur et la visibilité était réduite sur plusieurs routes de la région.

« À l’heure actuelle, c’est quand même assez tranquille. Pour le déplacement du matin, ça devrait bien se passer si tous les gens sont prudents, mais au cours de la journée, ce serait de demeurer de plus en plus prudents sur le réseau routier. » — Une citation de Roxanne Pellerin, conseillère en communication pour le MTQ en Mauricie et au Centre-du-Québec

Les équipes du MTQ sont à l’oeuvre depuis cette nuit, de façon préventive, notamment pour faire de l’épandage de sels.

Un carambolage est toutefois survenu mercredi matin sur l'autoroute 50 Québec, près de l’Ontario.