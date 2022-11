La vente de poinsettias de la Maison Aube-Lumière est de retour

Les deux dernières années, tous les stocks se sont en effet envolés quelques jours avant la date prévue pour la fin de la vente.

Tous les fonds amassés iront à la Maison Aube-Lumière, explique la directrice du financement et des communications du centre de soins palliatifs , Vicky Bélanger.

C’est une de nos campagnes de financement majeures [...]. Il faut aller chercher 1,5 M$ par année par les activités de financement et les dons de la communauté pour pouvoir continuer à offrir nos soins gratuits. Tout l’argent qu’on recueille est remis pour payer les infirmières, payer nos médecins, assurer que les gens qui viennent à la Maison Aube-Lumière ont des soins de qualité , souligne-t-elle.

« On accompagne vraiment nos patients, et surtout les familles, car les familles ont aussi du soutien dans le dernier chapitre de la vie. On veut vraiment s’assurer que tout le confort est là pour nos patients, et c’est grâce à la vente de poinsettias [...] et à nos autres activités de financement, et les dons de la communauté. »