La Ville de Sept-Îles octroie 25 000 $ au club de ski de fond Rapido

La Ville de Sept-Îles octroie un montant de 25 000 $ au club de ski de fond et de raquette Rapido pour assurer ses activités et l'entretien des pistes.

Le nouveau président du conseil d'administration du club Rapido, Mario Landry, estime que cette subvention annuelle, qui a été bonifiée au cours des dernières années, va donner un bon coup de main financier au centre de ski.

Il y a beaucoup de frais liés à un centre de ski comme ça. Par exemple, à l’entretien de la machinerie. On a une grosse [machine] qui demande de l’entretien et ce n’est pas donné. On a aussi un employé à temps partiel qui doit être payé. Il y a aussi des motoneiges à entretenir , dit M. Landry.

Le nouveau président du conseil d'administration du club Rapido, Mario Landry Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Malgré ce soutien financier, il estime que les infrastructures vétustes devront être modernisées.

Mario Landry précise d’ailleurs que le conseil d'administration du club Rapido entend poursuivre les démarches pour la construction d'un chalet.

Pour accueillir le monde convenablement, ça nous prend un chalet, c'est inévitable. [...] Ça aiderait à l'engouement, on augmenterait le nombre de [visiteurs de nos installations]. Ce chalet pourrait servir pour toutes les activités qu'il y a ici, notamment pour le tourisme l’été, mais aussi pour le vélo , ajoute-t-il.

Au club Rapido de Sept-Îles, les roulottes sont en place depuis plus de 10 ans maintenant. Elles servent d'accueil, de toilettes et de station de fartage pour les clients. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Même si des skieurs arpentent déjà les pistes, le club ouvrira officiellement le 10 décembre.

Avec les informations d’Aurélie Girard et de Laurence Vachon