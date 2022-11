Une vidéo du meurtre d’Austin Simon présentée lors de la première journée de procès

Lors de la première journée du procès pour le meurtre d'Austin Simon , mardi, les jurés ont été invités à visionner une vidéo, alors que la Couronne commençait à exposer sa cause.

L’enregistrement montre une section de la rue Murray, obstruée par la pluie, dans le marché By à Ottawa, et l'attaque au couteau qui a mis fin à la vie de l’homme de 39 ans, le soir d'Halloween, en 2019.

C’est la procureure adjointe de la Couronne, Bailey Rudnick, qui a montré la vidéo avant d'exposer les preuves que la Couronne compte présenter dans le procès contre les présumés meurtriers de M. Simon, Ignace Kayiranga et Brandon Longo.

M. Kayiranga est accusé de meurtre au premier degré et M. Longo d'homicide involontaire. Tous deux ont plaidé non coupables.

La Couronne prévoit présenter des preuves vidéo recueillies par la police à partir de caméras de sécurité dans le quartier du marché By, afin de reconstituer le déroulement de la dernière nuit de M. Simon.

Preuves sur vidéo

Selon Mme Rudnick, les événements se sont déroulés en moins d'une demi-heure.

D'abord, M. Longo, M. Kayiranga et M. Simon se sont rencontrés devant l'Armée du Salut, sur la rue George, dans le marché By.

M. Simon a poussé M. Kayiranga au sol et le trio s'est ensuite séparé.

M. Kayranga et M. Longo se sont ensuite rendus à l'épicerie Metro de la rue Rideau où M. Longo a acheté un couteau, a indiqué Mme Rudnick.

Brandon Longo a été accusé d'homicide involontaire en lien avec la mort par arme blanche d'Austin Simon. Photo : Service de police d'Ottawa

Elle a ajouté que la cour entendra un gérant du Metro qui pourra vérifier la vidéo du magasin et le reçu d'achat indiquant la marque du couteau.

M. Kayiranga et M. Longo ont rencontré M. Simon et un autre homme devant le refuge des Bergers de l'Espoir sur la rue Murray, à environ trois pâtés de maisons du centre Booth. C'est ce moment-là qui a été diffusé à la cour, au début de la déclaration de Mme Rudnick.

M. Kayiranga et M. Simon se sont salués amicalement, puis, alors que M. Simon détournait le regard, M. Kayiranga a sorti un couteau de sa poche et a poignardé M. Simon à trois reprises dans la poitrine et le cou, a expliqué Mme Rudnick.

Achat du couteau

Le Service de police d’Ottawa (SPO) devrait témoigner lors du procès que les policiers ont découvert la lame cassée d'un couteau sur les lieux du crime. Mme Rudnick a dit qu'il correspondait à la marque que M. Longo avait achetée à l'épicerie.

M. Simon s'est rendu dans une cage d'escalier des Bergers de l'Espoir où il a finalement succombé à ses blessures. Des efforts ont été faits pour le réanimer, a dit Mme Rudnick, mais Austin Simon a été officiellement déclaré mort après avoir été emmené à l'hôpital.

Ignace Kayiranga, représenté sur un dessin d'une comparution antérieure, est accusé de meurtre au premier degré. Photo : Croquis de Lauren Foster-MacLeod pour CBC News

Mme Rudnick a également présenté à la cour un exposé conjoint des faits dans lequel M. Kayiranga admet avoir poignardé M. Simon à trois reprises, causant la mort de ce dernier. L'aveu, qui a été signé par chacun des accusés, confirme également qui était dans la vidéo.

M. Kayrianga est représenté par les avocats Kim Hyslop et Leo Russomanno. M. Longo est représenté par l'avocate Jenny McKnight.

La juge Narissa Somji, de la Cour supérieure de l'Ontario, préside le procès avec jury au palais de justice de la rue Elgin, à Ottawa. Il devrait durer quatre semaines.