L’urgence pédiatrique IWK est jusqu’à 160 % de sa capacité depuis 11 jours

L'hôpital est aux prises avec une augmentation des maladies respiratoires et un début précoce de la saison de la grippe.

Par contre , l'hôpital IWK n'a pas encore dû annuler d'opérations chirurgicales non urgentes, comme l'ont fait certains hôpitaux pour enfants de l'Ontario pour redéployer du personnel dans des urgences et des unités de soins intensifs débordées.

Le système de santé de l'Ontario a également ordonné aux hôpitaux généraux au cours des dernières semaines d'accepter les enfants de 14 ans et plus qui ont besoin de soins intensifs, ainsi que ceux qui viennent de quitter une unité de soins intensifs pédiatriques mais qui ont besoin de plus de temps pour récupérer.

Des mesures similaires n'ont pas été prises en Nouvelle-Écosse, mais un porte-parole de l'hôpital mère-enfant en Atlantique dit qu'il y a des conversations quotidiennes sur des réponses proactives pour atténuer les impacts sur les patients, les familles et le personnel .

Ben Maycock explique qu'il n'est pas rare que l'urgence pédiatrique soit pleine ou même déborde, cependant, cette durée est plus longue que notre période normale de surcapacité .

Taux élevés de grippe et de VRS

Dans ses mises à jour hebdomadaires de la Surveillance respiratoire, la Santé publique de la Nouvelle-Écosse signale une forte augmentation du virus respiratoire syncytial (VRS) à ce stade de l'année par rapport aux années précédentes. Le VRS provoque des infections des poumons et des voies respiratoires.

Retour du virus respiratoire syncytial (VRS), les conséquences peuvent être graves chez les poupons. Photo : iStock

Il peut entraîner une infection grave chez certaines personnes, y compris les bébés de moins de deux ans et les adultes plus âgés souffrant de maladies préexistantes.

Il y a aussi eu 671 cas confirmés de COVID-19 en laboratoire en Nouvelle-Écosse pour la semaine se terminant le 7 novembre.

Le dimanche 6 novembre, l'hôpital mère-enfant IWK a reçu 200 visiteurs à son service des urgences, le dimanche d’après il y en a eu 145.

Port du masque encouragé

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré lundi que les gens devraient recommencer à porter des masques dans tous les lieux publics intérieurs.

Le magasinage des Fêtes serait plus sécuritaire avec des masques disent les experts. Photo : Radio-Canada / Simon Rail

En Nouvelle-Écosse, le médecin-chef, le Dr Robert Strang, a toujours recommandé de porter un masque pour minimiser tout impact potentiel des virus respiratoires .

L’experte en maladies infectieuses de la Nouvelle-Écosse, la Dre Lisa Barrett, a aussi indiqué que le port d'un masque présente certains avantages pour la santé même si vous êtes la seule personne à le faire, mais c'est certainement un outil plus efficace à l'intérieur, dans les lieux publics si plus de gens les portent.