C’est la folie pour la pose des pneus d’hiver à Sherbrooke

Mathis Raymond a attendu dans une file de voitures pendant plus de quatre heures mardi matin pour faire changer ses pneus au sans rendez-vous du garage Pneus Goulet. C’est long et quand je suis arrivé, [la file de véhicules] allait jusqu’en bas de la côte complètement , décrit-il.

Jocelyn Boulet, a quant à lui, attendu six heures dans cette même file. J'ai fait mon télétravail dans mon auto, j'avais amené mon ordinateur. Toutes mes choses étaient prêtes pour que je puisse travailler dans l'auto, j'ai juste transféré mon bureau dans l'auto , dit-il en souriant.

Mathis et Jocelyn font partie des chanceux, puisque l’entreprise sherbrookoise a malheureusement dû refuser des clients. Il y en a qui m'ont dit qu'ils étaient ici depuis 5 h pour faire la file , témoigne une employée de Pneus Goulet, Johanne Roy.

« Aussitôt qu'il annonce de la neige ici ou que la neige arrive, c'est toujours comme ça, ça l'a toujours été. » — Une citation de Johanne Roy, employée de Pneus Goulet

Chez Pneus Goulet, la pose de pneus d'hiver constitue 60 % du chiffre d'affaires. Toutefois, cette année, la pénurie de main-d'œuvre ralentit le rythme de production chez certains garagistes.

Ça nous touche qu'on manque d'installateurs. Il y a une machine que nous avons achetée qui nous permet de sauver une personne. On a investi cette année parce qu’on avait de la misère à trouver des gens , explique le vice-président des opérations PMC mécanique et PMT tire, Yannick Plante.

La difficulté d' approvisionnement en pneus d’hiver cause également des maux de tête aux automobilistes et aux garagistes. La pandémie, la pénurie de main-d'œuvre et la guerre en Ukraine amènent son lot de retards dans la production et la livraison des pneus pour certaines dimensions.

On n’aura pas tout le choix qu’on a pu avoir il y a quelques années. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais pour une grandeur type, il n’y aura pas sept ou huit choix comme il y a quelques années, mais plutôt deux ou trois , explique le chargé de projet en mobilité chez CAA-Québec, Maxime Dubois.

La date limite pour la pose des pneus d’hiver est le 1er décembre.